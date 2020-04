Kantsler õpilaste põllutöödele saatmisest: meil ei ole enam kolhoosiaeg

Maaeluminister Arvo Aller tuli välja mõttega kutsuda sügisel põllutöödele appi kooliõpilased. Haridusvaldkonna inimesed usuvad, et õpilase töö on siiski õppimine.

Maaeluminister Arvo Aller usub, et kui sügisel läheb põldudel saagikoristuseks ja töökäsi napib, ei tasu ära põlata ühtegi võimalust. Teiste seas võiks põllumeestele appi minna ka kooliõpilased. Arvo Aller ei räägi kohustusest, pigem võimalusest.

"Alati peaks gümnasistil olema võimalus aidata, on ta siis šeflusettevõte, võimalus kartuleid korjata, kapsaid korjata, mis annab hea füüsilise koormuse. Ja kuna meil kehalist kasvatust, kui sellist enam ei ole, on liikumisringid, siis selline füüsiline tegevus, ma arvan, noormeestele on igati mõistlik ja väga vajalik," ütles Aller.

Eesti õpilasesinduste liidu esimees Marcus Ehasoo ministri mõttest ei vaimustu. Tema hinnangul võiks just trennitegemise õhtupoolikuks jätta, aga päeval ikkagi õppida.

"Me täna arvestame sellega, et meil on juba paar kuud õpilased kaugõppel ja arvatavasti jäävad olulistest materjalidest ilma, ehk siis peavad järgmisel õppeaastal rohkem pingutada, et järele tulla. Õppeaasta keskel saata õpilasi põllutöödele, see ei lähe kuidagi selle loogikaga kokku," sõnas Ehasoo.

Ka haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütleb, et õpilased peavad kooliajal eelkõige õppima.

"Loomulikult ei saa ju välistada, et kui on selline hädaolukord, et põldudel saak tõepoolest mädanemas on, siis peavad ka kõik teised appi minema põllumeestele. Aga ma ei ole päris lõpuni kindel, et kooliõpilased need on, kes esimeses reas peaks minema," kommenteeris Laidmets.

Laidmets lisab, et tänast aega ei tasu kõrvutada kolhoosiajaga. Toona toimis põllumajandus teisiti ja tarvis läks ka teistsugust tööjõudu.

"Ma olen ise ka omal ajal Aida sovhoosis käinud kartuli taga ja päris sellist töökorraldust vist tänapäeval enam suuremates ettevõtetes ei ole. Iga tööd võiks ikkagi teha professionaalid ja need inimesed, kes on selleks ette valmistatud. Isegi, kui nad on pärit teistest riikidest," lausus Laidmets.

Ettevõtja: lapsi ei saa nii pikalt tööle rakendada

Ka kartulikasvataja Kalle Hamburg tõdeb, et paljudes ettevõtetes läheb kartulivõtuks tarvis ühte kombainijuhti. Kapsapõllul on töökäsi rohkem tarvis, aga kooliõpilased pole ettevõtja jaoks parim lahendus.

"Tööandjal on mugavam ühe seltskonnaga hommikust õhtuni tööd teha. Kui on koristusperiood, on päevad pikad. Lapsi lihtsalt ei saa nii pikalt tööle rakendada, see on selge. Kui päristööjõu üks inimene teeb selle hommikust õhtuni töö ära, siis laste puhul peab see seltskond ilmselt roteeruma ja töö organiseerimine on oluliselt ebamugavam," selgitas Hamburg.

Aga kuidas jääb töökasvatusega. Põllul veedetud päevad ja rõõm tehtud tööst võiks ju edendada noore inimese kõlbelist arengut. Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütleb, et siin on oluline ühiskonna suhtumine.

"Kodudes võivad kaasneda sellised negatiivsed kaasamõtlemised ja rääkimised, et nõukaaeg on jälle tagasi. Kui seal selline foon antakse, siis võib sellest töökasvatusest hoopis midagi vastupidist tulla. Erinevate osapooltega tuleks see väga põhjalikult läbi rääkida ja mõelda ja siis ka kindel sõnum anda, et miks ja kuidas seda tehakse," ütles Voltri.