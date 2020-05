"Ameerika Ühendriikide ettevõttena tegutseme USA seadusandluse alusel ning teeme pidevalt otsuseid, et täita kõiki seadustes toodud nõudeid. Praegusel juhul eemaldasime isiku konto, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid sarnaselt sellega nagu oleme varem taoliste kontode puhul teinud," ütles Facebooki esindaja vastuseks Vene uudisteagentuuri Interfax küsimusele.

Varasemalt levis sotsiaalmeedias info Kadõrovi Instagrami-konto blokeerimisest, mille ta lõi 2018. aasta novembris pärast seda, kui tema eelmine konto oli 2017. aasta detsembris suletud.

Kui Facebook eemaldas Kadõrovi kontod Instagramist ja Facebookist 2017. aastal, siis teatas Facebook samuti, et seda tehti seetõttu, et Kadõrov on USA sanktsioonide all.

"Meile sai teatavaks ja me saime kinnituse, et kontod kuulusid isikule või neid hallati isiku poolt, kes on on USA sanktsioonide alla pandud isikute nimekirjas. Seoses sellega täidab Facebook oma juriidilise kohustusi taoliste isikute kontode deaktiveerimiseks," lisas ettevõtte esindaja.