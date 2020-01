"Igavesti aktiivne teema - jutud minu liikumisest teisele tööle. Mida kõike on minu kohta ennustatud! Lähis-Ida, presidendi eriesindaja Pärsia lahe riikides, Põhja-Kaukaasia föderaalne ringkond, föderaalasutused... Ma olen varem rääkinud ja kordan uuesti, et kuhugi ma ei lahku, kunagi ei kaalunud seda küsimust," vahendas Tšetšeenia Vabariigi juhi ametlik veebileht Kadõrovi sotsiaalmeedia postitust.

Kadõrov rõhutas, et töötab Tšetšeenia Vabariigis ja kuhugi ta edasi liikuda ei kavatse.

"Minu poliitiline karjäär on seotud Groznõiga, Tšetšeenia Vabariigiga. Loomulikult mõistan neid, kes soovivad seda teemat propageerida, kuid aeg on joon alla tõmmata," lisas ta.

Kadõrov eemaldas end 13. jaanuaril Venemaa 1. järgu haldusüksuse juhtimiselt "ajutise töövõimetuse" tõttu, teatab regiooni administratsiooni veebilehel avaldatud dokument. See omakorda tekitas Venemaa ja rahvusvahelises meedias rohkelt spekulatsioone Kadõrovi edasise karjääri teemal.

Teiseks piirkonda puudutavaks uudiseks on see, et president Vladimir Putin tegi äsja peaprokuröri ametist vabastatud Juri Tšaikale ettepaneku hakata presidendi täievoliliseks esindajaks Põhja-Kaukaasia föderaalses ringkonnas.