Kadõrov taandus "ajutise töövõimetuse" tõttu Tšetšeenia juhtimiselt

Dokument on allkirjastatud 13. jaanuaril Kadõrovi enda poolt, vahendasid Raadio Vaba Euroopa ja Moscow Times.

43-aastast Kadõrovit asendab dokumendis mainitud ajal ametiülesannete täitmisel vabariigi valitsuse esimees Muslim Hutšijev.

Kadõrov teatas sarnasest lühiajalisest volituste delegeerimisest ka 2019. aasta veebruaris. Hiljem selgitas ta seda külmetushaigusega.

Vene uudisteagentuurile RIA Novosti päringule vastas neljapäeval Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov, et Tšetšeenia Vabariigi juht saab parajast meditsiinilist ravi. Kõneisik lisas, et ajutised võimu delegeerimised on tavapärane praktika ka teistes Venemaa regioonides.

Kuigi dokument on allkirjastatud esmaspäeval, hakkas uudis Kadõrovi eemalolekust Venemaal levima alles kolmapäeval, mil riigis toimusid mitmed murrangulised poliitilised sündmused - president Vladimir Putin teatas aastakõnes plaanist muuta põhiseadust (ilma seda justkui muutmata), seejärel teatas peaminister Dmitri Medvedev valitsuse tagasiastumisest, siis tegi Putin Medvedevile ettepaneku asjuda julgeolekunõukogu asejuhi kohale ning lõpuks selgus ka peaministrikandidaat, kelleks on maksuameti juht Mihhail Mišustin.

Kadõrov postitas sotsiaalmeedias Medvedevile sõnumi, kus tänas senist Venemaa peaministrit tehtud töö eest. Sama sõnum avaldati ka Tšetšeenia administratsiooni veebilehel.

Kadõrov on Tšetšeenia Vabariiki juhtinud alates 2007. aastast. Teda on korduvalt süüdistatud inimõiguste rängas rikkumises, mille suhtes pingelist piirkonda kontrolli all hoida sooviv keskvõim ükskõiksust üles näitab. Kriitikute hinnangul on Kadõrov teinud Tšetšeeniast nö riigi riigis, kus tema ja talle lojaalsed isikud omavad ainuvõimu.