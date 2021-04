"Välisilm": Kadõrovi vastased otsivad jätkuvalt Euroopast varjupaika

Euroopa suurim mošee, kõrged pilvelõhkujad ja luksuslikud autod kõikidel ametnikel - tundub, et Tšetšeenia pealinna Groznõisse pole naasnud mitte ainult rahu, vaid ka õitseaeg. Kuid nagu aastakümneid tagasi sõja ajal, põgenevad tšetšeenid jätkuvalt Euroopasse. Mõnikord piisab vabariigi juhi Ramzan Kadõrovi isiklikuks vaenlaseks saamiseks ja terroristidega koostöös süüdistamiseks lihtsalt pika habeme olemasolust, nagu juhtus mõni aasta tagasi videoblogija Tumso Abdurahmanoviga.

"Sel ajal korraldati habemega kuttide vastu reide, just habeme olemasolu tõttu viidi tüübid minema, pandi protokolli, piinati neid. Olid väga tõsiseid probleemid," rääkis ta.

Tumso Abdurahmanov oli mitte ainult habemega, vaid ta oli ka Itškeeria pooldaja. Pärast tõsiseid ähvardusi ja terrorismisüüdistusi pidi tavaline insener Tumso Euroopast varjupaika otsima. Nüüd varjab ta end Rootsis ja loodab, et talle antakse pagulase staatus.

"Nad kirjeldasid mulle väga põhjalikult, kuidas nad mind piinavad, rääkisid, kuhu saata mind, kas OMON-i või operatiivotsingu büroosse, et piinata mind keldris. /.../ Meil ühiskonnas on kollektiivne vastutus. Pidin lahkuma perega, lähimate sugulastega," selgitas ta.

Memorialis töötav sotsioloog Marit Cremer on tegelenud üle 20 aasta Tšetšeenia pagulaste probleemidega Saksamaal. Tema sõnul on Tšetšeeniast Euroopasse põgenevate inimeste arv viimastel aastatel suurenenud. Kui varem põgenesid inimesed sõja eest, siis nüüd tagakiusamise eest poliitilistel põhjustel või põhjustel, mis on seotud nende seksuaalse orientatsiooniga.

"Tšetšeenia kogukond ei ole monoliitne, see on väga mitmekesine. See on seotud sellega, et inimesed tulid Tšetšeeniast erinevatel aegadel. Esimesed tulid esimese Tšetšeenia sõja ajal, kuid perekondi oli vaid mõnikümmend. Suur osa saabus 2000. aastate alguses," rääkis Cremer.

Tšetšeenia kogukond Euroopas on üsna suletud ja umbusaldav uute tulijate suhtes. Suurem osa probleeme seisneb selles, et tšetšeenid üritavad tülisid lahendada ise oma teipides ehk klannides. Teisalt, traditsioonide mõju nõrgeneb.

"Paljud neist, kuid mitte kõik, tunnevad end Tšetšeeniast ja traditsioonidest kaugel. Kuid on ka neid, kes traditsioonidest kinni peavad või vähemalt proovivad seda teha. Noorema põlvkonna seas ma ei leidnud meest ega naist, kes elaks nii traditsiooniliselt," ütles Cremer.

Tumso Abdurahmanov elas atendaadi üle eelmise aasta veebruaris. Mõrvar sisenes tema korterisse ja üritas teda tappa. Rootsi kohus tegi kindlaks, kes korraldas atentaadi.

"Selle taga on Kadõrov ja tema režiim. Põhjus on see, et ma kritiseerin režiimi, paljastan nende kuritegusid ja petuskeeme," ütles Tumso.

Tema sõnul tegutseb Euroopa riikides Kadõrovi agentide võrgustik. Paljud neist elavad pikka aega Euroopas, kuid on tihedalt seotud oma ajaloolise kodumaaga.

"Kui me ütleme võrgustik, siis mõtleme, et on inimesi, kes suhtlevad Kadõrovi režiimiga pidevalt. Nad külastavad vabalt Tšetšeeniat, saavad seal mingeid ülesandeid, edastavad infot ja teevad režiimi huvides Euroopa riikide territooriumil spetsiifilist tööd," selgitas Tumso.

Marit Cremer on tšetšeeni diasporaalt Euroopas korduvalt kuulnud, et selliseid inimesi on olemas. Kuid kui palju neist elab või pidevalt külastab Euroopat, on raske öelda.

"Nende seas on inimesi, kes töötavad Kadõrovi heaks, paljud üritavad neist eemale hoida, kuid see ei õnnestu alati. Inimesed, kes töötavad Kadõrovi heaks, edastavad infot ja võivad sugulastele survet avaldada. Jah, tegelikult on see üsna tavaline tegevus," rääkis Cremer.

Tumso Abdurahmanovil on YouTube'is tohutu vaatajaskond, eriti võttes arvesse, et ta ei tooda meelelahutuslikku sisu ja räägib vaatajale pigem kohalikest probleemidest. Märkimisväärne osa selle vaatajatest on Tšetšeenias elavad inimesed. Need, kes pole rahul Ramzan Kadõrovi poliitikaga.

"Kui Tšetšeenia Vabariigis on ainult kaks kanalit ja mõlemad kanalid ööpäevaringselt ütlevad, kui hea Kadõrov on, siis see vihastab inimesi. Nad ju näevad, et toimub kaos. Piinamised, omastamised, räigelt luksuslik elu, mis kadõrovlastel on. Kõik see on võetud tavalistelt inimestelt," ütles Tumso.

Pärast mitmeid juhtumeid, kui Kadõrovi inimesed tapsid tšetšeene Berliini ja Viini kesklinnas, hakkasid Euroopa võimud lähemalt uurima neid, kellele kunagi asüüli anti. 9. aprillil saadeti Venemaale Tšetšeenia aktivist Magomed Gadaev, keda Prantsuse võimud kahtlustavad osalemises Venemaa sõjaväe vastases vaenutegevuses Tšetšeenias.

"Ta väga aktiivselt suhtles kõigiga, Magomed oli väga seltsiv ja tegeles ühiskondliku tööga. Meil oli tõeline huvi. Ja loomulikult võttis ta ühendust paljude inimestega. Võib-olla oleks nende seas ka inimesi, kes on seotud halbade asjadega," ütles tšetšeenlaste Euroopa assamblee pressiesindaja Šamil Albakov.

Venemaal võib Magomed Gadajevi elu olla ohus. Gadajev on 37-aastane, millest 11 aastat elas ta Euroopas.