Saksamaa kantsler Angela Merkel tunnistas, et Venemaa on häkkinud tema arvutisüsteemidesse, kuid sellest hoolimata ei loobu ta püüetest parandada kahe riigi vahelisi suhteid.

"Saksamaal on tugevaid tõendeid selle kohta, et kantsler on olnud Venemaa häkkimiskatsete sihtmärk," ütles Merkel kolmapäeval Bundestagis saadikute küsimustele vastates. Kantsler kinnitas, et võtab selliseid juhtumeid väga tõsiselt.

Merkel lisas, et ta püüab jätkuvalt parandada suhteid Venemaaga, kuid avalikuks tulnud häkkimine ei tee seda lihtsamaks. "Ma püüan endiselt heade suhete poole Venemaaga, leian, et sellised diplomaatilised püüdlused on igati õigustatud. Aga see ei tee seda kergemaks," rääkis Merkel viidates ajakirja Der Spiegel eelmisel nädalal avaldatud häkkimisjuhtumile.

Spiegeli andmeil oli Vene sõjaväeluure GRU saanud oma valdusesse mitmeid Merkeli büroo e-maile, kui ta häkkis 2015. aastal Saksa parlamendi infosüsteemidesse. Venemaa on varasemalt eitanud, et tegeleb välismaal häkkimisega.