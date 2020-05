Tallinki kodulehelt saab laevapileteid Rootsi osta alates 1. juunist, kuid see kuupäev võib veel muutuda.

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles ERR-ile, et piletimüük Tallinna-Stockholmi liinil on küll avatud, kuid pole teada, millal laevaliiklus täielikult taastuda saab.

"See sai kriisi alguses esialgu jäetud 1. juuni kanti. Eks algselt oli see plaan esmaste kriisi lõppukuupäevade järgi, aga olukord on muutunud ja teeme otsuseid jooksavalt," ütles Link.

Täpsed kuupäevad sõltuvad Linki sõnul ametkondade otsustest.

Link lisas, et praegu toimub kaubavedu Rootsiga läbi Paldiski sadama, kus võetakse peale ka üksikuid autoga reisijaid.