Tallinki esimese kvartali kahjum süvenes aastaga viiendiku võrra

Tallink Grupp avaldas neljapäeval börsile 2020. aasta esimese kvartali finantstulemused. Grupi auditeerimata konsolideeritud käive ulatus esimeses kvartalis 154,9 miljoni euroni, mis on 13,4 protsendi võrra vähem kui 2019. aasta esimeses kvartalis (2019. aasta esimese kvartali käive 178,9 miljonit eurot) ning puhaskahjum suurenes 19,6 protsendi võrra, ulatudes 30,2 miljoni euroni (2019. aasta esimese kvartalis puhaskahjum 25,3 miljonit eurot).

Ettevõte märgib teates, et kui jaanuar ja veebruar seadsid firma tulemused positiivsele kasvukursile ning reisijate arv aastataguse ajaga võrreldes kasvas jaanuaris 12,4 protsenti ja veebruaris 8 protsenti, siis märtsi keskpaigast, mil Eesti, Läti ja Soome valitsused kuulutasid koroonaviiruse pandeemia tõttu riikides välja eriolukorrad ja riigipiirid suleti, kukkus reisijate arv märtsis järsult ligi 60 protsenti. Aprillis kahanes reisijate arv lausa 95,9 protsendi võrra eelmise aastaga võrreldes.

Kontserni laevadel veetud kaubaveoühikute arv karvas esimese kolme kuu jooksul seitsme protsendi võrra.

"Samas ei kompenseeri veetud kaubaveoühikute arvu kasv kvartalis kaugeltki kogu ülejäänud käibe pea täielikku kadumist kriisi algusest ning sellel pole piisavat positiivset mõju kvartali kogutulemusele," seisab Tallink Grupi teates.

Koos reisijatearvuga on märtsi keskpaigast järsult kukkunud ka ettevõtte käive, kuna Tallinki laevadest on praegu Läänemerel jätkuvalt sõidus vaid viis laeva ning ka need veavad oeamiselt kaupa Tallinki koduturgude vahel. Ettevõtte neljast hotellist on avatud vaid üks ning seegi nullilähedase täituvusega.

"Ettevõtte peamisteks eesmärkideks praegusel hetkel on tugev kulude ja rahavoogude kontroll ning ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil toimuvad läbirääkimised erinevate partneritega likviidsuse tagamiseks."