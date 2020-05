USA-s lisandus veel ligi kolm miljonit töötut

Esmase töötuksjäämise teate esitas 9. maiga lõppenud nädala jooksul 2,98 miljonit ameeriklast, teatas riigi tööamet neljapäeval. Nädal varem oli sama näitaja olnud 3,18 miljonit, vahendas majandusuudiste agentuur Bloomberg.

Ehkki uute töötute arv on vähenenud kuuendat nädalat järjest, ei kahanenud see viimasel nädalal nii kiiresti, kui analüütikud ootasid. Mediaan on endiselt 2,5 miljonit inimest.

Koos viimase nädala andmetega on töötutoetuse avalduse alates koroonakriisi algusest märtsi keskel esitanud 36,5 miljonit inimest. Kokku saab töötuabiraha 2. maiga lõppenud nädala seisuga 22,5 miljonit ameeriklast, mille põhjal arvestatud töötuse näitaja oli USA-s sel hetkel 15,7 protsenti.

Oodatust suurem uute töötute arv näitab koroonakriisi jätkuvalt ränka mõju USA majandusele. USA keskpanga juht Jerome Powell tutvustas kolmapäeval senisest süngemat majandusprognoosi ning hoiatas uute massiliste pankrottide ja töötuse suurenemise eest.