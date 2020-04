USA töötute arv kasvas 4,4 miljoni võrra ja ulatub nüüd üle 26 miljoni

Ameerika Ühendriikides registreeris ennast viimase nädala jooksul töötuks 4,43 miljonit inimest. Viie nädalaga on USA töötute arv kasvanud 26,5 miljonini, mis on kõige järem töötuse tõus alates Suurest Depressioonist.

Esmaste töötutena registreeris ennast 18. apilliga lõppenud nädalal 4,43 miljonit inimest, mida on siiski vähem kui sellele eelneval nädalal, kui uusi töötuid lisandus 5,24 miljonit, teatas Bloomberg, edastades USA tööturuameti andmeid.

Kui arvestada, et kõik töötutoetust taotlenud isikud on töötud, oleks USA töötuse määr aprillis umbes 20 protsenti. See on kaks korda kiirem töötuse kasv kui eelmise majanduskriisi alguses 2009. aastal.

Suure Depressiooni nime saa nud majanduskriisi ajal aastatel 1929 kuni 1933 suurenes tööpuudus Ameerika Ühendriikides 3 protsendilt 25-ni