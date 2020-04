USA-s esitas veel 3,8 miljonit inimest taotluse töötushüvitise saamiseks

Ameerika Ühendriikides taotles läinud nädalal töötushüvitist veel täiendavalt 3,84 miljonit inimest, kokku on viimase kuue nädalaga töötuks jäänud üle 30 miljoni ameeriklase, teatas neljapäeval USA tööministeerium.

Uusi taotlusi oli 25. aprillil lõppenud nädalal vähem kui eelnevatel nädalatel, kuid arv on siiski kordades suurem kui mullu samal perioodil registreeritud 230 000.

Viimase nelja nädala keskmine nädalane esmakordsete hüvitistaotluse arv on tõusnud üle viie miljoni.

Kuna lisanduvate uute töötute arv on viimased neli nädalat siiski vähenenud, siis leiavad analüütikud, et kõige hullem võib tööturu möödas oll. Siiski jätkub töötute arvu kasv, millest väljatulek võib võtta aastaid, kirjutab agentuur Bloomberg. Lisaks tasub arvestada ka, et töötuid võib hakata lisanduma, kuna osariigid ja kohalikud omavalitsused peavad hakkama kriisi tõttu oma töötajaid koondama.