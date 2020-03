USA kongress kiitis heaks kahe triljoni dollari suuruse päästepaketi

Tegemist on USA ajaloo suurima sarnase toetusmeetmega, vahendas BBC.

Vabariiklased, demokraadid ja Valge Maja jõudsid lõpuks üksmeelele paketis, mis sisaldab toetusi üksikisikutele ja ettevõtetele. Samuti toetab see haiglaid, kus on puudus vahenditest ning samuti laiendatakse selle abil töötuskindlustust.

Abipakett sisaldab tuhandete dollarite suuruseid otsemakseid suuremale osale ameeriklastest ning miljonitele neist, kes on silmitsi oma töö kaotamisega. Samuti on seal 500 miljardi dollari suurune laenufond suurfirmadele ning 367 miljardi dollari suurune laenuprogramm väikeettevõtetele.

Kokkuleppe kohaselt läheb ka 100 miljardit dollarit haiglate ja tervishoiusüsteemi jaoks ajal, mil haiglad, arstid ja meditsiiniõed hoiatavad, et haiglates pole koroonaviiruse patsientide ravimiseks piisavalt vahendeid. Meditsiinitöötajad nõuavad endiselt, et president Donald Trump laseks käiku nn sõjaaja tootmisseaduse (Defense Production Act), mis annaks paremad võimalused kaitsevahendite ja meditsiiniseadmete tootmiseks ja hankimiseks.

Otsetoetuste puhul saab ameeriklane abipaketi raames 1200 dollarit, abielupaarid 2400 dollarit, millele lisandub 500 dollarit iga lapse kohta.

Eelnõul (CARES Act) on 883 lehekülge ja peamised selle alusel tehtavad sammud on järgmised:

Otsetoetused: nagu mainitud, siis on toetus ühe inimese kohta 1200 dollarit, abielupaaride puhul 2400 dollarit ning 500 dollarit iga lapse eest. Neid toetusi saavad USA kodanikud, kelle aasta sissetulek on kuni 75 000 dollarit, 150 000 dollarit abielupaari puhul. Otsetoetusi saavad ka need inimesed, kellel puudub sissetulek või kes saavad mittemaksustatavat tulu nagu erinevaid sotsiaaltoetusi.

Pensionifondide kasutamine: eelnõu tühistab 10-protsendilise kaotuse, kui inimene koroonaviirusega seoses oma pensionifondist praegu raha välja võtab. See tingimus hakkab tagasiulatuvalt kehtima 1. jaanuarist alates.

Väikefirmad: 350 miljardit dollarit on selleks, et ennetada koondamisi ja ettevõtete sulgemisi ajal, mil töötajad on sunnitud epideemia tõttu kodus olema. Ettevõtted, kus on tööl kuni 500 inimest ja kes neid kõiki epideemia ajal jätkuvalt palgal hoiavad, saavad ligipääsu kuni kaheksa nädalat kestvale finantstoetusele.

Töötud: 250 miljardit dollarit on mõeldud selleks, et töötuks jäänud inimesed saaksid neli kuud lisaks tavapärastele töötu abirahadele nelja kuu jooksul veel 600 dollarit iga kuu juurde. Samuti pikendatakse töötu abiraha saamise aega 31. detsembrini. Kokkulepe puudutab ka FIE-sid ja hooajatöölisi.

Haiglad ja tervishoid: 140 miljardit dollarit toetamaks USA tervishoiusüsteemi, kusjuures 100 miljardit sellest läheb otse haiglatele. Ülejäänud raha läheb meedikute kaitsevahendite ning testimiskomplektide hankimisse, samuti näiteks tööjõu laiendamise ja väljaõppe jaoks.

Koroonaviiruse testid: kõik COVID-19 testid ja võimalikud vaktsiinid saavad olema patsientidele tasuta.

Suurfirmad: 500 miljardit dollarit, et anda laene, laenugarantiisid ja teha muid investeeringuid. Selle raha kasutamise üle teostab järelevalvet rahandusministeerium. Laenu tähtaeg ei ületa viit aastat ning neid ei saa ka tühistada. Lennufirmad saavad sellest summast 50 miljardit dollarit reisilennunduse jaoks ja kaheksa miljardit dollarit kaubaveo jaoks.

Osariigid ja kohalikud omavalitsused saavad koroonaviiruse levikuga võitlemiseks 150 miljardit dollarit, kaheksa miljardit sellest summast on ette nähtud põliselanike kohalikele omavalitsustele.

Põllumajandus: kokkuleppe kohaselt suureneb põllumajandusministeeriumi farmerite toetusprogramm 40 miljardilt 50 miljardi dollarini.