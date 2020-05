Tallinnas sündisid aasta esimesed kolmikud

Ida-Tallinna keskhaiglas nägid eelmisel nädalal ilmavalgust pealinna selle aasta esimesed kolmikud. Kolm poissi on sünnist saati nii oma nägu, et vanematel ei tekkinud neile nime leidmisel raskusi. Ka oli iga põnni iseloom ema sõnul kohe selge.

6. mail sai Taissia Zotova taas emaks, aga seekord on tema rõõm kolmekordne, sest perre sündis kolm poissi.

"Mulle öeldi, et võib-olla on kaksikud. Ma olin väga üllatunud, et kuidas kaksikud. Mulle näidati monitoril, et vaadake, üks ja teine. Ma vaatasin üllatusega ekraanile ja näitasin, et siin on ju kolmas ka," meenutas Zotova.

Kuigi arst jäi endale kindlaks, et uusi ilmakodanikke on kaks, rääkis Taissia pärast vastuvõttu mehele, et tema nägi siiski ka kolmandat. Kaks nädalat hiljem selgus, et tegu on ikkagi kolmikutega. Naise sõnul oli ta ühtaegu nii õnnelik kui ka šokis.

Esimesel elunädalal on poiste iseloom ema sõnul hästi välja tulnud. "Kõige vanem on Vadim, ta käitub nagu liider, ajab kõik üles, ütleb, et on vaja süüa. Keskmine on Jevgeni/Ženja, tal on kõige mõistlikum iseloom, võib natukene lärmi teha, aga hästi magada. Kõige rahulikum on Vova," kirjeldas Zotova.

Esialgu peavad ema-isa uute ilmakodanikega ise hakkama saama, sest Krasnodarist pärit Taissia lähedased ei saa koroonakriisi tõttu talle enne 15. juunit appi tulla.

"Eestis sünnib igal aastal kolmikuid kaks-kolm. Meie haiglas esimesed kolmikud ja minu teada Viljandimaal peaksid olema esimesed kolmikud sel aastal Eestis," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemamdusjuht Vivian Arusaar.

Kodus ootab kolme venda kolme ja poole aastane vend. Praegu elab pere Tallinnas väikeses üürikorteris, kuhu kolm lapsevooditki hästi ära ei mahu. Nii tuleb vendadel alguses aset jagada. Nüüd loodab pere linnalt saada munitsipaalkorteri.