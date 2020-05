Ministeerium hakkab viiruse levikust lähtudes lennuliinide üle otsustama

Valitsus tegi kabinetinõupidamisel otsuse mille kohaselt saab MKM koostöös sotsiaalministeeriumiga õiguse otsustada lennuliikluse lubamise üle vastavalt rahvatervise olukorrale ning COVID-19 levikule Eestis ja teistes riikides, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

"See, et lennufirmad on agarad taasavama lennuliine Tallinnast, on kindlasti tervitatav. Sellegipoolest peame tegema seda järk-järgult ning lähtudes teiste riikide epidemioloogilisest olukorrast. Kuna iga uus leevendus toob kaasa kontaktide kasvu ja võib seega suurendada ka haigestumist, saame läheneda samm sammult," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"On oluline, et lennufirmad ja reisikorraldajad ei jookseks otsustest ja reaalsest olukorrast ette. Alles eile otsustasime Läti ja Leedu transpordiministritega, et esmalt avame Balti riikide vahelise lennuliikluse. Muud sihtkohad avame järk-järgult, kui olukord seda lubab ja teeme seda kindlate põhimõtete alusel," lisas Aas.

"Seetõttu selgub lähipäevil, kas on võimalik uuest nädalast avada liine Amsterdami ja Kopenhaagenisse. Teiste riikide epidemioloogilist olukorda jälgime ministeeriumis koostöös terviseametiga igapäevaselt ning otsustame selle põhjal lennuliinide avamist," ütles Aas.

Läti Air Baltic teatas neljapäeval, et taaskäivitab esmaspäeval otselennuliinid Tallinnast Amsterdami, Oslosse ja Kopenhaagenisse.

Minski liin kinni

"Kindlasti tuleks esimesel võimalusel sulgeda Minski liin, kuna Valgevenes on viiruse levik endiselt murettekitav. Täna võib öelda, et Tallinnast võiks avada liinid näiteks Norrasse ning lisaks Frankfurdile ka teistesse Saksamaa sihtkohtadesse," lisas Aas.

Välismaale reisimisel tuleb kõigil reisijatel endiselt arvestada ka kehtivate riikidesse sisenemise reeglitega, mille kohta saab kõige värskema info välisministeeriumist. Samuti peavad kehtivate Eestisse sisenemise piirangutega arvestama kõik välisriikidest siia saabujad.

Otsuse aluseks on rahvatervise kaitse ning Euroopa Liidu määrus, mille kohaselt võib liikmesriik liiklusõiguste kasutamisest keelduda, neid piirata või kehtestada nende suhtes tingimused, et tegeleda ootamatult esile kerkinud lühiajaliste probleemidega, mis tulenevad ettenägematutest ja vältimatutest olukordadest.