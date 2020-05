Aas täpsustas keskpäevasel pressikonverentsil, et nii Hollandis kui ka Taanis on nakkuskordaja liiga kõrge. Norra nakkuskordaja on Aasa sõnul piisavalt madal, et Tallinnast Oslosse sõita saaks.

"Kaks ülejäänud sihtkohta, mis nad (AirBaltic – toim.) välja pakkusid, Amsterdam ja Kopenhaagen, seal on probleem. Sinna me ei soovi Tallinnast lendusid täna. Meie lubame või keelame, lennuettevõte otsustab, kas ta tahab sinna lennata või ei taha, see on puhtalt nende äririsk," ütles Aas.

Lisaks on plaanis lennuühendus Minskiga ajutiselt katkestada, kuhu lendab Valgevene lennufirma Belavia.

"Minskis on nakkuskordaja väga kõrge. Tegutseme, et ühendus Minskiga mõneks ajaks kuni olukorra normaliseerumiseni katkestada," ütles Aas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik täpsustas samal pressikonverentsil, et Valgevenes on kahe nädala jooksul keskmiselt 130 juhtumit 100 000 elaniku kohta.

"ECDC (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) on hinnanud, et ohtlikuks läheb riik alates 50-st," ütles Kiik ja lisas, et Eestis on see näitaja viimase kahe nädala jooksul olnud seitse.

Kiik ütles, et piiranguid peaks hakkama uuesti karmistama, kui see arv tõuseb vahemikku 20 kuni 30.