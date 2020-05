Meelelahutusasutused on kriisiolukorra leevenduste järjekorras viimased. Valitsus pole veel paika pannud kuupäeva, millal avatakse ööklubid ja tühistatakse 2+2 nõue lokaalides, sest valitsus pelgab, et inimesed kiirustavad massiliselt meelt lahutama, kui uksed avanevad.

Leevendused toimuvad järk-järgult ja meelelahutus on järjekorra tagumises otsas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandusminister Taavi Aas põhjendas, et meelelahutusasutustele suunatud piirangute leevendamine võib päästa tulvavee tammi tagant. "Kui mõelda nendele sündmustele, mis olid Koreas, kus uuesti tuli hakata meetmeid rangemaks tegema seetõttu, et tekkisid haiguspuhangud just läbi selle, et inimestele avati ööklubid," lisas ta.

Restoranikülastaja Vahur Vainu hinnangul ei taju suur osa inimestest viiruseohtu. "Mina võingi öelda, et ma võib-olla käitun vabamalt, sest mul ei ole otsest kokkupuudet viirusega. Ma arvan, et see on tänane probleem. /.../ Ma arvan, et see ei ole väga hea, kui inimesed hakkavad väga aktiivselt sedasama rütmi tegema, mida nad tegid enne viirust," rääkis ta.

Lokaaliomanikke tabasid esimesed eriolukorra nädalad kõige valusamalt. Pooled töötajad tuli koju saata ja veel suurem hulk kundesid jäi tulemata. Teistel ettevõtjatel pole paremini läinud. Näiteks töötukassa on maksnud palgahüvitist peaaegu 13 000 erineva valdkonna ettevõttele, kus töötab ühest kuni pea paari tuhande inimeseni.

"Ma olen saanud töötukassast abi, sest ma saatsin kohe koju puhkama pooled oma töötajatest. Põhimõtteliselt kaks kuud tuli alustada nullist - tegin otsast peale ise kõike. Olime kolmekesi - kui meil on kümme töötajat, siis meid oli kolm tööl," rääkis restorani Salt perenaine Tiina Kõresoo.

Need, kes oma lokaali ei sulgenud, ei mõtlegi praegu eeskätt piirangute kaotamisele, vaid on õnnelikud, et tegid sellise otsuse ja ootavad, millal saaks mõne puhkepäeva, et välja magada.