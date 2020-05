Mopeedautode arv Eestis on viie aastaga viiekordistunud

Maanteeameti andmetel oli Eestis aprilli lõpu seisuga registreeritud 1610 mopeedautot. Möödunud aasta lõpul oli neid 18 võrra vähem ehk 1592. 2018. aastast on mopeedautode hulk kasvanud 28,4 protsendi võrra. Ning alates 2015. aastast on mopeedautode arv teinud pea viiekordse kasvu.

Esimene mopeedauto registreeriti Eestis 2006. aastal ning kolm aastat hiljem oli neid riigis kokku vaid 15.

Möödunud aastal juhtus 1411 inimkannatanuga liiklusõnnetust, millest seitse ehk 0,5 protsenti oli mopeedautoga. Sel aastal on registreeritud vaid üks mopeedautoga juhtunud inimkannatanuga liiklusõnnetus.

Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juht Varmo Rein ütles ERR-ile, et võrreldes mootorrataste ja jalgratastega, ei jää mopeedautod õnnetuste arvu poolest kuidagi silma.

Kui inimene on sündinud enne 1993. aastat, ei pea ta mopeedauto juhtimiseks juhiluba omama, ütles Rein. Noorematel juhtidel on vaja AM-kategooria mootorsõiduki (rollerid, mopeedid) juhtimisõigust.

"Kui arst pole vanemale inimesele enam väljastanud tõendit, mis lubab sõidukit juhtida, siis on sel järelikult põhjus. Seega võivad säärased mopeedautodega sõitvad vanemad inimesed liikluses ohtlikke olukordi tekitada," ütles Rein ja lisas, et seesugustel õnnetustel võivad olla rasked tagajärjed.

Rein ütles, et mopeedautodega sõidavad tihtipeale ka kolmandatest riikidest tulnud inimesed, kellel pole Eestis ja Euroopas aktsepteeritavaid juhilube.

Lisaks ei pea mopeedautodega läbima perioodilist tehnoülevaatust.

"Isiklikult arvan, et ülevaatuses käimine võiks sõidukite puhul olla kohustuslik. Inimene on ju nii laisk kui tal lastakse olla. Mopeedautod on tavaliste autodega suhteliselt sarnased. Ja tavalised autod, mis pole käinud tehnoülevaatuses, on tihti kehvas seisukorras," ütles Rein.

Mopeedautode maksimaalne kiirus on 45 km/h ja sõidukite tühimass ei tohi olla rohkem kui 350 kilogrammi.