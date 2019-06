Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra ütles ERR-ile, et kuigi mopeedautol puudub perioodilise tehnoülevaatuse läbimise kohustus, siis sellele vaatamata on mootorsõidukite tehnonõuded määrusega sätestatud.

"Lisaks peavad liiklusseaduse kohaselt liikluses kasutatav mootorsõiduk, selle haagis ja nende varustus vastama õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele. Peale selle peavad mootorsõiduk ja selle haagis olema nõuetekohaselt varustatud. Sellest tulenevalt on sõidukiomanik ja vastutav kasutaja kohustatud tagama talle kuuluva või tema valduses oleva sõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise," selgitas Vahtra.

Maanteeameti liiklusohutuse ekspert Villu Vane tunnistas, et mopeedautod tekitavad liikluses probleeme.

"Peamiseks probleemiks neljarattaliste mopeedidega on kiiruste erinevus. Nad liiguvad maanteedel, kus nende ning teiste sõidukite kiiruste vahe võib olla suur. Näiteks eelmisel aastal sõitis Tallinna-Pärnu 2+2 sõiduradadega maanteel hommikul linna ja õhtul tagasi mopeedauto 110 km/h alas. Eemalt tundub justkui auto, kuid järgi jõuad imekiiresti ning siis tuleb teha möödasõit. Tipptunnil on aga sõidurajad hõivatud!" rääkis Vane.

Juhid ei oska Vane sõnul nii suure kiiruste erinevusega üldjuhul arvestada. "Tegelikult on sama seis traktoriga, aga traktori puhul üldjuhul näed, millega tegemist ja juht oskab oletada, et viimane liigub aeglaselt. Sama toimub ka muudel teedel ja eriti just tipptunnil, mistõttu lisandub ju tohutult möödasõite, mis iseenesest on üks ohtlikumaid manöövreid," tõdes Vane.

Vane on rääkinud, et praegu võivad sisuliselt autoga sõita inimesed, kes ei oma vähematki ettekujutust liiklusreeglitest ja lisaks pole kontrollitud nende tervisliku seisundi vastavust sõiduki juhtimiseks.

Vane meenutas, et kui 2011. aasta suvel hakkas kehtima praegune liiklusseadus, ei näinud keegi ette, et mopeedile võib neli ratast alla panna ja kere külge teha. Seaduses sätestati toona, et neile, kes on sündinud enne 1993. aastat pole mopeedijuhi lube vaja.

"Ei tahetud halvendada maainimeste õigusi ja tagasipöörduvalt seadust rakendada, kuna mopeedidega on ikka mööda külavaheteid poodi töristatud," rääkis Vane.

Ülemöödunud aastal registreeriti mopeedautodega juhtunud liiklusõnnetusi kolm, mullu neli.

Liiklusseadust pole majandusministeeriumil veel kavas muuta.

"Hetkel ei ole jätkuvalt plaanis esitada ettepanekut muuta juhilubade olemasolu tagantjärele kõigile kohustuslikuks," ütles ERR-i päringule vastates ministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu.