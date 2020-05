Kui seni tuli väikelastega reisijatel vanker või käru jätta rattahoidikute alla, siis pärast ümberehitusi mahuvad need ära igasse vagunisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna koormus rattakohtadele väheneb, siis peaks ka jalgrattaga reisijatel olema edaspidi rohkem ruumi.

Esimene ümberehitatud rong läheb liinile laupäeva hommikul.

"Teeme seda elektrirongides, mis teenindavad linnalähiliiklust. Siin on reisijaid, käive on kiirem, palju lühikesi vahemaid. Kui me näeme, et siin uste juures nagunii tihti seistakse, siis me soovime inimestele pakkuda mugavamat seisuvõimalust. Samamoodi saaks inimesed, kes lapsevankriga reisivad, siseneda ükskõik millisest uksest," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

"Elektrirongides meil tegelikult erilist istekohtade puudust ei ole ja seetõttu me sellise otsuse ka tegime," lisas ta.