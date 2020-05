"Näeme, et Hiina ettevõtted, osaliselt riigifondide toetusel, püüavad üha intensiivsemalt kokku osta majandusraskuste tõttu odavamaks muutunud Euroopa ettevõtteid," ütles Saksamaalt valitud Weber, keda peetakse Saksa kantslerile Angela Merkelile lähedalseisvaks poliitikuks. "Me peame ennast kaitsma," lisas Weber ajalehes Welt am Sonntag ilmunud artiklis, mida vahendas Politico.

Weber leidis, et Euroopa Liit peaks hiinlaste osturalli vähemalt 12 kuuks peatama.

EPP juhi avaldus tuli ajal, kui Euroopa Komisjon planeerib fondi loomist, mille abil omandatakse osalus raskustesse sattunud strateegilise tähtsusega ettevõtetes.

Euroopa ettevõtete kaitsmine Hiina investorite eest on tähtis, kuna "autoritaarset ühiskonnakorraldust esindavast Pekingist on saamas Euroopa strateegiline võistleja," lisas Weber. Hiina tahab laiendada oma võimu ning asuda maailma juhtiva jõuna Ameerika Ühendriikide asemele, rõhutas Weber.

EPP juht rääkis samas intervjuus, et liikmesriikide valitsuste kulutuste üle tuleb kehtestada karm kontroll, kui EL-i majanduse taaskäivitamise kava tööle hakkab. Plaani raames toetatakse finantsraskustesse sattunud valitsusi ja ettevõtteid laenude ja tagatistega. Auditid on vajalikud selleks, et raskustes riigid ei kasutaks EL-ilt saadavat raha ebaotstarbekalt, lisas Weber.