Euroopa Komisjon soovib majanduse taaskäivitamiseks kaasata 2 triljonit

Selle kohaselt tuleks kasutusse võtta nii Euroopa Liidu järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi (2021-2027) vahendid, milles riigid ei ole seni veel kokku leppinud, kuid mille suurus oleks kõigi eelduste kohaselt pisut üle triljoni euro, millele lisanduks veel taaskäivitamise instrument umbes sama suure mahuga.

Ettepaneku kohaselt laenaks Euroopa Komisjon rahaturgudelt 320 miljardit eurot ja laenaks umbes poole sellest hädasolevatele riikidele edasi. Ülejäänu läheks EL-i eelarvesse ja selle peaksid valitsused pärast 2027. aastat tagasi maksma.

Osa rahast antaks liikmesriikidele ka laenugarantiide vormis.

Euroopa Liidu valitsusjuhid arutavad neljapäeva pärastlõunal algaval videkonverentsil majanduse taaskäivitamise plaane, kuid eeldatavasti uue fondi mahtu ja tingimusi seal veel paika ei pane. Liidrid peaksid volitama Euroopa Komisjoni esitama plaane, kuidas täpselt taaskäivitamist rahastada ning Komisjon peaks sellekohaste ettepanekutega eeldatavasti välja tulema järgmisel nädalal.

Lekkinud dokumendi kohaselt võiksid liidrid majanduse taaskäivitamise kavad heaks kiita juunis, et see saaks võimalikult kiiresti tööle hakata ning samuti kiidaksid siis heaks EL-i pikaajalise eelarve, et see 1. jaanuarist jõustuda saaks.