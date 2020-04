Valitsusjuhid toetasid EL-i poole triljoni euro laenuskeeme

Videokonverentsi põhiline teema oli uus pikaajaline eelarve ja sellega koos kavandatav majanduse taaskäivitamise fond, mis kaasaks investeeringuteks täiendavalt laenuraha suurusjärgus triljon eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsusjuhtidelt oodatakse sõnumeid selle kohta, kui suur selline fond võiks täpsemalt olla ja kuidas see võiks toimida.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles neljapäeval Bundestagis, et riik peab valmis olema rahastama Euroopa Liitu senisest oluliselt rohkem.

"Solidaarsuse vaimus peame me teatud ajaperioodil olema valmis väga teistsugusteks, see tähendab oluliselt suuremateks sissemakseteks Euroopa Liidu eelarvesse, sest me tahame, et kõik Euroopa Liidu riigid oleksid võimelised majanduslikult taastuma," rääkis Merkel.

"Euroopa Liit peaks kindlasti toetama neid piirkondi, kes on rohkem pihta saanud. Kui me täna vaatame, siis need on lõunariigid Itaalia ja Hispaania, aga me näeme, et ka väga väike Euroopa Liidu liikmesriik Belgia on väga raskes seisus," ütles peaminister Jüri Ratas.

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand ütles, et valitsusjuhid andsid neljapäeva õhtul heakskiidu juba varem rahandusministrite poolt kokkulepitud poolele triljonile eurole laenuskeemidele. Samuti leppisid valitsusjuhid kokku selles, et minnakse edasi järgmise pikaajalise eelarvega ning selle eelarve ja liikmesriikide täiendavate garantiide toel laenuraha kaasamisega ehk majanduse taaskäivitamise fondiga, mille suurusjärk on triljon eurot.

Ehand selgitas, et fondi kasutatakse osaliselt edasi laenamiseks teistele riikidele ja see võimaldab raskemas majanduslikus seisus riikidel saada soodsamalt laenu ja ka teatud määral toetust.

Tema hinnangul on aga laenude, toetuste osakaal järgmine suur vaidluskoht EL-is.

EL-i liidrid andsid viirusest toibumise plaani jaoks aega 6. maini

Euroopa Liidu liidrid tegid neljapäeval ametnikele ülesandeks tulla 6. maiks välja plaaniga koroonaviiruse pandeemiast räsitud majanduse taastamiseks, teatasid allikad uudisteagentuurile AFP.

Euroopa Komisjoni koostatav kava seotakse bloki pikaajalise eelarvega.