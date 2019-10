Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles, et on alustanud kohtumisi riigikogus esindatud erakondadega, lahendamaks olukorda, et nõukogu uut koosseisu ei kinnitatud.

"Kohtumised on alanud, aga ilmselt on mõtet veidi oodata, sest riigikogu rahanduskomisjon arutab parajasti Eesti Panga seaduse muutmist," ütles Laar Eesti Panga pressiesindaja vahendusel teisipäeval ERR-ile.

Isamaa erakonna auesimees Laar ei täpsustanud, et millise erakonna esindajatega on ta kohtunud ja millised veel ees seisavad.

Septembri lõpus lükkas riigikogu tagasi Laari esitatud otsuse eelnõu panganõukogu uute liikmete nimetamiseks. Laar teatas toona, et ei soovi Eesti Panga nõukogus näha Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmeid, sest nende käitumine võib tema sõnul löögi alla panna Eesti riigi usaldusväärsuse.

Laari esitatud nõukogu vastu hääletas lisaks valitsusliidus olevale EKRE-le opositsioonis olev Reformierakond.

Riigikogu valmistab seoses poliitiliste vastuoludega ette Eesti Panga seaduse muudatust. Rahanduskomisjoni isamaalasest juhi Aivar Koka sõnul on riigikogu fraktsioonid ühel meelel, et seadust tuleb muuta.

"Kõik riigikogus esindatud fraktsioonid saavad esitada oma kandidaadi. Pluss siis nõukogu esimees saab esitada omalt poolt kandidaadid, kes oleks siis eksperdid," on Kokk ERR-ile öelnud. Ta märkis, et Eesti Panga üle teeb kontrolli riigikogu ja seega on tema sõnul loogiline, et ka parlamendil peab olema kontroll Eesti Panga üle.