Miks vahe on peaaegu kümnekordne?

Lufthansa soovib toetust lausa 20 miljardit eurot. Ettevõtted on erineva suurusega ja ka abivajadus on erinev, mitte ükski lennufirma maailmas ei suuda ilma kõrvalise abita ellu jääda.

Kas Euroopa lennufirmad kasutavad osaliselt ka olukorda ära, sest riigiabi on ajutiselt lubatud ja seda abiraha ka puhverdatakse tulevikuvajadusteks?

See päris nii ka ei ole, et kõik riigid võivad teha mida tahavad.

Reeglid on põhimõtteliselt paigas, ja paljude lennufirmade puhul on jutt krediidigarantiidest mitte otseselt aktsiakapitali investeerimisest. Aga ärakasutamist võib juhtuda küll, Euroopaski on mitu lennufirmat, kes kõikusid enne kriisi elu ja surma vahel kuid nüüd aidatakse ree peale tagasi.

Näiteks Itaalia lennufirma Alitalia on sisuliselt juba kolm aastat pankrotis, riik on sinna raha sisse pumbanud aga Euroopa Komisjon pole midagi selle vastu ette võtnud!

Me kardamegi sellist olukorda, et suurtele tegijatele noogutatakse abistamise peale ja väiksematele tegijatele tehakse karistuseks nii-öelda ära, aga eks elame-näeme.

Kas Nordica oleks pidanud ka küsima valitsuse käest rohkem?

Raha on tore küsida, kuid see tuleb ju meie maksumaksja taskust. Tegime oma arvestused võimalikult konservatiivsed lootuses, et äri käima läheb.

Meie selle aasta prognoos näitas korralikku kasumit, praegu on aga kõik pea peale pööratud. Aprillis oli Tallinna lennujaamas 99 protsenti vähem reisijaid võrreldes eelmise aasta aprilliga.

Kui palju Nordica saaks maksimaalselt raha riigilt küsida ilma, et tuleks kõne alla riigiabi reeglite rikkumine?

Sellist arvutust pole mõtet teha. Me peame tõestama riigiabi korral milleks seda raha kasutatakse.

Nordica kasutab lisaks ka muid meetmeid, näiteks taotleme töötukassast palgatoetust aprilli ja maikuu eest. Samamoodi taotleme Kredexist veel täiendavat laenu, et omada likviidsuspuhvrit.

Palju laenu küsite?

5 kuni 10 miljonit eurot.

Kümne miljoni puhul peab ju selle laenu kinnitama valitsus.

Siis küsime ilmselt veidi vähem. Täna igatahes läheb laenutaotlus teele.

Mul on asjatundmatu ja naiivne küsimus, kas Air Baltic on laenunumbreid vaadates ligi 10 korda suurem kui Nordica?

Ma arvan, et nende probleemid on kümme korda suuremad.

Air Baltic on lubanud alustada Tallinnast otselendudega kohe pärast eriolukorra lõppu, millised on Nordica plaanid? Te olete lubanud valitsusele, et tuleb lausa 12 otselendu, aga piletimüük tuleb ju oluliselt varem käivitada?

Vastab tõele.

Kui loen ajakirjandusest lennufirmade suurtest plaanidest käivitada täiemahuline lennuliiklus, siis tuleb arvestada, et kriisiolukorras on kõikidel lennufirmadel puudus sularahast. Sularaha saadakse aga seeläbi, et lennud pannakse pikalt ette müüki lootuses, et kliendid ostavad pileteid, kriitilise päeva lähendes aga lennud tühistatakse.

Seetõttu mina ei usu, et kõik hakkavad kohe Tallinnast lendama. Meie ainus regulaarselt tegutsev liin on praegu Rootsis, kus lendame Gällivarest Stockholmi. See on riigihankeline lend, alguses lendasime seal kaks-kolm korda päevas, nüüd aga paar korda nädalas ja ka selle lennuki täituvus on umbes 10 protsenti.

Selline on lihtsalt praegune nõudlus, ja ma ei usu et see nõudlus plahvatuslikult kasvab ja lennukid on kohe puupüsti rahvast täis. Alguses lendavad vaid need inimesed, kel tõesti on hädavajadus lennata.

Stardiperiood tõotab suurt kahjumit aga loodame, et hiljem läheb olukord paremaks. Kui me räägime suurest arvust sihtkohtadest, siis pigem juunist saavad meil olema üksikud lennud vähestesse sihtkohtadesse ja väga harva sagedusega.

Ma täpsustan. Mitu korda nädalas meie lähimatesse sihtkohtadesse juunist lendama hakate? Igapäevaseid lende tulemas ei ole?

Esimestel suvekuudel kindlasti mitte. Ja ma ei usu, et keegi seda tegema hakkab. Esialgu taastuvad regulaarlennud Riiga ja Helsingisse, sest sealsed rahvuslikud lennukompaniid veavad reisijaid endale ette.

Air Baltic on öelnud, et alustavad lendamist viie lennukiga, see ei ole võimalik, et need hakkaks just Tallinnast otselende tegema.

Liiniload on Nordical olemas? Julgete välja öelda täpse esimese lennu kuupäeva? Kas maikuus toimub mõni lend?

Tegelikult on meil üks lend järgmisel nädalal Stockholmi, sellele müüakse ka pileteid. Aga pigem vaatame juuni alguse poole.

Te ootate LOT-lt vastust, mida Poola lennufirma oma osalusega Nordicas teeb. Kuidas poolad reageerisid Eesti valitsuse otsusele oma osalust suurendada?

Me ei ole nende vastust saanud.. ja ma ei taha spekuleerida milline see vastus saab olema.

Praegu kasutae LOT-I müügiplatvormi, kas see jääb alles? Või suudate üles ehitada juuni alguseks oma platvormi, selle loomine on keeruline ja kallis?

Tallinnast väljuvad lennud viime uuele platvormile, see saab olema pool aastat ajutine platvorm, mis on oluliste piirangutega, kuid võimaldab siiski punktist punkti lennata ja rahvusvahelistes süsteemides pileteid müüa.

Aasta lõpuks loodame saada korraliku Amadeusi broneerimissüsteemi, mis on piltlikult öeldes kõikide kellade ja viledega.

Viimane küsimus. Millised on need kolm esimest sihtkohta mille te olete välja valinud?

Me teatame seda piisavalt pikalt ette. Kusjuures ma rõhutan, et lõplikku otsust meie rahastamise kohta pole tehtud. Valitsus tegi vaid esialgse otsuse, milles on ka teatud tingimused, mille täitmise nimel me pingutame. Kui kõik on lukku löödud, küll siis teatame.