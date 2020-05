Möödunud nädalal avalikustatud auditist selgub, et Eesti psühhiaatriahaiglate akuutosakondade TOR-i kvaliteet kõigub ning ühe haigla ravitaktika on "konservatiivne" ja standardist erinev. Mõnel juhul oli patsient TOR-il seadusvastaselt ainult ühe psühhiaatri otsusega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Akuutpsühhiaatria osakonnas on TOR-il nii skisofreeniahaigeid, dementseid kui ka alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega patsiente. Auditis tõdetakse tihti, et mõni patsient pidanuks olema mujal, teisel teenusel, kuid auditi koostanud psühhiaatrid selgitavad, et kuna Eestis polegi neid teenuseid, mida need patsiendid vajaksid, satuvadki nad akuutosakonda.

Selgus ka, et probleeme oli dokumenteerimisega, iseäranis psühhoaktiivsete ainete ehk alkoholi ja narkootikumide kasutamise kirjapaneku puhul.

Valimis olnud viiest haiglast (Põhja-Eesti regionaalhaigla (271 haiguslugu), Tartu ülikooli kliinikum (65), Ahtme haigla (44), Pärnu haigla (15) ja Viljandi haigla (11). ) ühes tuvastati, et agressiivsete patsientide ohjeldamine (näiteks käte-jalgade kinni sidumine) ei vastanud seaduse nõuetele. Selgus, et juhend agressiivse haige hindamiseks ja temaga toimetulekuks on ainult ühes haiglas viiest.

Juhtaudiitori, Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku vanemarst-õppejõud Kärt Uppini sõnul on auditist nähtuvad probleemid osalt seotud sotsiaalteenuste puudumisega, kuid kokkuvõttes on olukord parem, kui nähtus 2010. aasta auditist. Uppin ütles, et raviasutustele saab siiski ette heita dokumenteerimise puudujääke, mõnel juhul küsitavat rahustite ja kõrvaltoimete vähendamiseks mõeldud ravimite kasutamist ning vähest meeskonnatööd.