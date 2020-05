Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Andres Sutt küsis Aadu Mustalt Priit Hõbemäega seotud huvide konflikti kohta. "Kindlasti ei ole härra Hõbemäe puhul küsimust pädevuses ja tema ekspertteadmises, need on kõik ilusti olemas, aga samas ta jätkab oma tööd Kuku Raadios. Ta on küll öelnud, et ta selle töö eest tasu ei võta. Minu jaoks on küsimus, kas ilma rahata sellise töö tegemine teie silmis komisjonis arutades sisaldas huvide konflikti või mitte," küsis Sutt.

Aadu Must ütles, et ta teatas Hõbemäele, et Hõbemägi on deklareerinud, et tal huvide konflikti ei ole, ja seepale informeeris Must enda sõnul Hõbemäge ka sellest, et kui ilmneb tema ametisse astudes, et mõni vastuolu on olemas, siis ta taandatakse. "Aga mul puudus pädevus öelda, et tõmbame su juba praegu maha," vastas Must.

Riigikogu kultuurikomisjon valis 7. mail riigikogu suurele saalile kinnitamiseks kolm kandidaati ERR-i nõukogusse - Peeter Espaki, Priit Hõbemäe ja Viktor Trasbergi.

Riigikogu Isamaa fraktsioon asendas kultuurikomisjoni istungil komisjoni senise liikme Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa Sven Sesteriga, kuna Ladõnskaja-Kubits polnud väidetavalt nõus toetama kandidaati, keda toetas Isamaa fraktsiooni enamus.