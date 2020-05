Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul ei olnud valiku tegemine lihtne, sest pädevaid kandidaate oli mitmeid.

"Komisjoni tänase otsusega valiti inimesed, kelle puhul on tõesti tegemist tunnustatud professionaalidega ning pikaajalise akadeemilise tausta või eelneva meediakogemusega asjatundjatega," rääkis Must.

Kultuurikomisjoni ettepaneku kohaselt algaksid ERR-i uute nõukogu liikmete volitused 27. maist. Eelnõud arutatakse riigikogu täiskogus ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Isamaa asendas Ladõnskaja-Kubitsa Sesteriga

Riigikogu Isamaa fraktsioon asendas kultuurikomisjoni istungil komisjoni senise liikme Vikrotia Ladõnskaja-Kubitsa Sven Sesteriga, kuna Ladõnskaja-Kubits polnud nõus toetama kandidaati, keda toetas Isamaa fraktsiooni esimees.

"Vastab tõele, et tänasel komisjoni istungil mind vahetati välja. Põhjus on eriarvamus konkursi läbiviimise suhtes. Konkreetseid nimesid ma kommenteerima ei hakka, seda peavad tegema valiku autorid. Aga täna me nägime halba poliitilist praktikat," ütles Ladõnskaja-Kubits.

Purga: oli tugevamaid kandidaate

Kultuurikomisjoni reformierakondlasest liige Heidy Purga kirjutas kommentaariks komisjoni valikule sotsiaalmeedias, et kõik valitud kandidaadid said kokku täpselt kuus häält: "Sama palju oli komisjoni koalitsiooni esindajaid, kusjuures üks komisjoni liige, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, vahetati hääletuseks välja."

"Minu hinnangul osales konkursil kandidaate, kelle kompetents avalik-õigusliku meedia juhtimise, meediaorganisatsioonide tuleviku ja finantsmaailma vallas olid tugevamad kui nii mõnelgi valituks osutunud kandidaadil. Liiatigi, kelle varasemad väljaütlemised ei tekita kahtlust nende poliitilises kallutatuses," lisas Purga.

"Isiklikest kogemustest saan öelda, et ringhäälingunõukogu ei ole positsioon oma vaadete läbisurumiseks, ammugi mitte sisusse sekkumisel. Loodetavasti see ei muutu," märkis Purga.