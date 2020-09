"Meil pole mingit põhjust, et alustada uurimist. Meie arstid, kes, muide, päästsid Aleksei Navalnõi, ei leidnud tema analüüsides mingeid jälgi keemiarelvast. Me ei saanud mingeid tõendeid Saksamaalt, mis võimaldaksid meil teha järelduse, et jutt käib ettekavatsetud kuriteost," ütles Nebenzja vastuseks diplomaatide üleskutsetele, et Venemaa viiks läbi juurdluse.

Nebenzja sõnul viib Venemaa opositsionääriga juhtunu "mõttele mingist räpasest lavastatud mängust".

"See viib meid retoorilisele küsimusele: kellele oli kasulik, see ka selle korraldas," lisas diplomaat.

Nebenzja väitel on Venemaa kõige rohkem huvitatud sellest, et saada teada, mis Navalnõiga juhtus.

Ta märkis, et Vene suursaadik käis Saksa välisministeeriumis, kuid ei saanud materjale, andmeid ega tõendeid, mida Moskva soovis.

"Kui Saksa pool neid materjale ei esita, hindab Vene pool seda kui Saksa valitsuse keeldumist selgitada välja tõde objektiivse uurimise kontekstis," sõnas Nebenzja.