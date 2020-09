Saksa võimude väited Navalnõi mürgitamise kohta on alusetud, ütles Lavrov. Saksamaa kinnitusel mürgitati Navalnõi Venemaal keemiarelvaga Novitšok ning Berliin on kutsunud Vene võime juhtunusse selgust tooma.

Venemaa on kutsunud Saksamaad esitama närvimürgi olemasolu kohta Navalnõi organismis ning selle Vene päritolu kohta tõendeid, kuid Saksamaa on viidanud, et esitas vastavad andmed rahvusvahelisele keemiarelvade keelustamise organisatsioonile, ega pea vajalikuks Moskvaga otse suhelda.

Tarkvaratootja Microsoft teatas aga neljapäeval, et Venemaa, Hiina ja Iraaniga seotud häkkerite rühmitused on püüdnud luurata president Donald Trumpi ja tema konkurendi, demokraatide kandidaadi Joe Bideni kampaaniameeskondade järel.

Lavrov lükkas ka need väited ühisel pressikonverentsil koos oma Hiina kolleegiga tagasi. Vene välisministri väitel tegutseb USA oma huve edendades ise seadusevastaselt. Lavrovi sõnul on süüdistused tingitud USA tahtmatusest Venemaaga küberkaitsekoostööd teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me soovitasime taaskäivitada küberturbekonsultatsioonid, sest pidevalt süüdistatakse, et Vene häkkerid tungivad Demokraatliku Partei ja Vabariiklaste partei lehekülgedele, mõjutavad hääletajate mõistust ning tundeid mingil viisil. Panime ette esitada ametlik poliitiline seisukohavõtt, kahepoolne poliitiline seisukohavõtt Venemaalt ja USA-lt, kus mõlemad nõustuvad mitte sekkuma teineteise siseasjadesse," rääkis ta.