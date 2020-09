Saksa valitsus teatas esmaspäeval, et veel kahe riigi - Rootsi ja Prantsusmaa - laborid on oma iseseisvate analüüside põhjal andnud kinnituse, et Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus loodud närvimürgiga Novitšok. Saksamaa kutsus Vene võime üles koostööle mürgitamise uurimiseks.