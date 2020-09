"(Vene president Vladimir) Putin toetab teda (Lukašenkot), kuid mitte väga tarmukalt," vastas opositsiooni presidendikandidaat Tsihhanovskaja ajalehe Rzeczpospolita küsimusele, mida ta arvab Moskva strateegiast Valgevenes.

Tsihhanovskaja lisas, et tema arvates on Vene president valinud äraootava seisukoha. "Arvan, et ta (Putin) otsustas oodata, esialgu seisab kõrval ja jälgib," ütles opositsioonijuht.

"Palume Venemaad nagu ka teisi riike austada meie iseseisvust. Kõik, mis toimub riigis, ei puutu meie naabritesse. Tahame oma asjad ise otsustada, ilma sekkumiseta," ütles Tsihhanovskaja.

"Vägede sisseviimisel ei ole mõtet, sest toimuvad rahumeelsed meeleavaldused ühe inimese vastu," ütles ta.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko ei ole välistanud, et palub Venemaalt 9. augusti presidendivalimiste järel puhkenud meeleavalduste ja kriisi tõttu sõjalist abi.