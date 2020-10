Tsihhanovskaja: mu ainus soov Putinile on mitte sekkuda

"Me oleme kogu aeg rääkinud, et me ei ole Venemaa vastu ning usun, et seda mõistetakse ka Venemaal. Aga minu, see tähendab valgevenelaste läbirääkimised Putiniga ei saa olla sellised, et teie koristate ära Lukašenko, meie anname teile riigi. Ei, mitte mingil juhul," rääkis Tsihhanovskaja usutluses Valgevene sõltumatule väljaandele TUT.by. "Need läbirääkimised peaks olema selle üle, et Venemaa ei segaks ennast Valgevene asjadesse, annaks meile võimaluse ise oma tuleviku üle otsustada. Valgevene ei kao Venemaa kõrvalt kuhugi, müüri me ju ei ehita," rääkis opositsiooni presidendikandidaat, kes kandideeris 9. augusti valimistel.

Tsihhanovskaja vastas küsimusele, kuidas teda praeguses olukorras peaks nimetama, et ei pea ennast Valgevene presidendiks, ehkki mõned ta toetajad soovitasid sellist nimetust kasutada. Ta rõhutas, et ehkki mõningatel hinnangutel võitis ta presidendivalimised, ei saa seda tõestada.

"Maksimum, mis ma enda kohta saan öelda, ma olen vabaduse sümbol. Sest minu poolt ju hääletati. Aga inimesed ei hääletanud minu kui tulevase presidendi, vaid ülemineku-persooni poolt, kes oleks pidanud korraldama uued valimised. Seepärast olen nõus olema sümbol," rääkis ta.

Tsihhanovskaja ütles, et ei toeta ideed moodustada pagulasvalitsus, kuna leiab, et praegu kujunenud olukorras, mis ise on ebaharilik, tuleb ka sellega toimetulekuks leida originaalne lähenemine. Ta soovitas ka enda esindajaid ja Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu liikmeid, kes on riigist pidanud lahkuma, mitte nimetada pagulasvalitsuse liikmeteks. Tema sõnul on tegemist töögruppide juhtidega, kelle on üles seadnud koordinatsiooninõukogu liikmed ja tema meeskond.

Tsihhanovskaja eitas lõhet opositsioonis ning kinnitas, et ta kohtub koordinatsiooninõukogu presiidiumi liikme Pavel Latuškoga perioodiliselt ning neil on ühine eesmärk - uued valimised.

"Samuti on Valeri ja Veronia Tsepkaloga - nad kohtuvad palju teistes riikide, räägivad meie olukorrast. Ei pea alati õlg-õla-kõrval töötama - peamine on, et läheksime üheskoos uutele valimistele. Keegi kellegagi ei tülitse, me kõik töötame ühe eesmärgi nimel. Maria Kolesnikova meeskonna inimesed on ka meiega pidevas ühenduses," rääkis Tsihhanovskaja.

Tema sõnul on opositsiooni strateegia Valgevene võimude survestamine dialoogi alustamiseks ning lõppkokkuvõttes uute presidendivalimiste korraldamiseks.

Tsihhanovskaja rääkis pikemas intervjuus ka oma kohtumistest Euroopa riigijuhtidega ning tööst, mida ta oma praeguses positsioonis iga päev teeb.

Presidendivalimiste järel riigist lahkuma sunnitud Tsihhanovskaja elab koos lastega Leedus, tema abikaasa Sergei Tsihhanovski, kelle asemel ta presidendivalimistel kandideeris, on Valgevenes vangis.

Vilniusesse saabumise järel on Tsihhanovskaja kohtunud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni, Saksa kantsleri Angela Merkeli, Slovakkia presidendi Zuzana Čaputova, Leedu peaministri Saulius Skvernelise, Bulgaaria, Austria, Kreeka ja paljude teiste Euroopa Liidu välisministritega, esinenud Saksa parlamendis Bundestagis ja video vahendusel Prantsuse Rahvusassamblees.