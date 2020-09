"Teeme riigivõimudele ettepaneku korraldada Valgevene ühiskondlik-poliitiliste jõudude kogu spektrit hõlmav dialoog uute presidendivalimiste korraldamiseks lähima kuue kuu jooksul," öeldakse Valgevenes registreeritud erakondade ühiselt vastu võetud resolutsioonis, mida vahendas väljaanne TUT.by.

Samas kutsusid parteide esindajad võimusid "rakendama ammendavaid meetmeid, et lõppeks vägivald kodanike suhtes, kes kasutavad oma põhiseaduslikku õigust rahumeelseteks protestideks". Lisaks nõutakse resolutsioonis kõigi meeleavaldustel vahistatute vabastamist ning kriminaaluurimiste alustamist, et võtta vastutusele need, kes on süüdi protestijate tapmises, piinamises, peksmises ning meelevaldses kinnipidamises.

Samuti otsustasid ümarlaual osalenud parteide esindajad luua alaliselt tegutseva Valgevene poliitiliste parteide konsultatiivorgani.

Pöördumisega ühinesid kuus opositsioonilist parteid: Valgevene sotsiaaldemokraatlik partei (Gramada), ühinenud kodanikepartei, Valgevene vasakpoolsete partei Õiglane maailm, BNF, Valgevene rohelised ning Valgevene sotsiaaldemokraatlik Gramada.

Lisaks liitusid resolutsiooniga ka nelja võimudele lojaalseks peetava erakonna - Valgevene sotsiaal-sportliku partei, vabariikliku partei, vabariikliku töö- ja õigluse partei ning sotsiaaldemokraatliku koosmeele partei - esindajad.

Valgevene sotsiaaldemokraatliku koosmeele partei esimees Sergei Jermak ütles meediale, et kolm tundi kestnud koosoleku järel vastu võetud avaldus oli lühem kui algselt pakuti. "Olukord riigis on ebakindel, me asume peaaegu kodusõja lävel, aga me ei tahaks seda. Võimud peavad hakkama rahvaga ja parteijuhtidega rääkima, et need küsimused maha võtta ja leevendada pingeid," lisas Jermak. Tema sõnul tunnustab ta 9. augusti presidendivalimiste tulemusi, kuid ei päris kindel, et senine riigipea Aleksandr Lukašenko kogus seal 80 protsenti häältest.

Presidendivalimiste ilmse võltsimise järel on Valgevenes vallandunud enneolematult võimsad massimeeleavaldused ning üleskutsed Lukašenko lahkumiseks. Võimud ei ole seni siiski opositsiooni nõudmistele vastanud ning on kasutanud protestide ja nende juhtide mahasurumiseks vägivalda ja vahistamisi.