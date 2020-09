Venemaa viib oma siseväed Valgevene piiri lähistelt ära

"Kahe presidendi läbirääkimiste oluliseks tulemuseks on kokkuleppe selle kohta, et Venemaa viib oma korrakaitseorganite ja rahvuskaardi reservi, mis oli koondatud Vene-Valgevene piiri lähistele, tagasi alalistesse dislokatsioonipaikadesse, teatas Peskov.

Putin teatas 27. augustil, et Venemaa moodustas Lukašenko palvel õiguskaitseorganite reservi ja paigutas selle Valgevene lähistele. "Aga me leppisime kokku, et seda ei kasutata seni, kuni olukord ei välju kontrolli alt ning kuni ekstremistlikud elemendid , kes varjavad end poliitiliste loosungite taga, ei ületa teatud piiri, ei alusta rüüstamist, ei hakka autosid, maju ega pankasid põletama, valitsushooneid hõivama," rääkis Putin augusti lõpus.

Esmaspäeval toimunud Putini ja Lukašenko kohtumine oli esimene nende silmast-silma kokkusaamine pärast 9. augusti Valgevene presidendivalimisi, mille võltsimise järel vallandusid riigis enneolematud meeleavaldused, kus nõutakse Lukašenko võimult lahkumist.

Lukašenko väitel on meeleavaldused lääneriikide initsieeritud ning on pöördunud Venemaa poole majandusliku ja sõjaväelise abi saamiseks. Venemaa on lubanud abistada Lukašenkot vajadusel sisekaitsejõududega.

Valgevene opositsioon kardab, et 26 aastat valitsenud Lukašenko annab oma võimu säilitamiseks riigi Moskva kontrolli alla.

Esmaspäeval enne Putini ja Lukašenko kohtumist hoiatas Valgevene opositsiooniliider ja endine presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja, et nende kokkusaamisel tehtavad võimalikud kokkulepped on õigustühised.