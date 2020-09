"Veel üks ajalooline läbimurre täna! Meie kaks suurt sõpra Iisrael ja Bahreini Kuningriik leppisid kokku rahuleppes - teine araabia riik, kes teeb Iisraeliga rahu (viimase) 30 päeva jooksul!" säutsus Trump.

USA, Iisraeli ja Bahreini ühisavalduses öeldi, et kehtestatakse täielikud diplomaatilised suhted.

Bahrein nõustus allkirjastama kokkuleppe Iisraeliga 15. septembril Valges Majas korraldataval tseremoonial, kus ka Araabia Ühendemiraadid allkirjastavad vastava leppe Iisraeliga, millest teatati augusti keskel.

Trumpi teadet kinnitas reede õhtul ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Bahreini võimude teatel edendab rahulepe stabiilsust

Bahreini otsus luua suhted Iisraeliga teenib piirkonna julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse huve, ütles reedel endine välisminister ja kuninga nõunik Khalid al-Khalifa.

"See saadab Iisraeli rahvale positiivse ja julgustava sõnumi, et õiglane ja terviklik rahu Palestiina rahvaga on parim tee," lisas Khalifa.

Palestiina nimetas Bahreini ja Iisraeli rahulepet noahoobiks selga

Palestiina Omavalitsus ja islamiliikumine Hamas nimetasid mõlemad reedel Bahreini ja Iisraeli suhete normaliseerimise lepet noahoobiks selga ja agressiooniks nende rahva vastu.

"Tegemist on noahoobiga selga Palestiina püüdlustele ja rahvale nagu seda oli ka Iisraeli aj Araabia Ühendemiraatide eelmisel kuul väljakuulutatud lepe," ütles Läänekalda sotsiaalminister Ahmad Majdalani.

Gaza sektoris valitsev islamiliikumine Hamas nimetas lepet agressiooniks, mis andis tõsise hoobi Palestiina püüdlustele.

Egiptuse president tervitas Bahreini ja Iisraeli lepet

Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi tervitas reedel Bahreini ja Iisraeli ajaloolist suhete normaliseerimise lepet.

"Tervitan seda olulist sammu stabiilsuse ja rahu kindlustamiseks Lähis-Idas, mis on samm teel Palestiinaga õiglase ja püsiva lahenduse saavutamisele," ütles Sisi.

President tänas ühtlasi kõiki, kes aitasid selle ajaloolise sammuni jõuda.

Egiptus oli esimene araabia riik, mis sõlmis 1979. aastal Iisraeliga rahulepingu, millele järgnes 1994. aastal Jordaania.