ÜRO juht kutsus EL-i liikmesriike üles Lesbose põgenikke ära jagama

Moria ülerahvastatud põgenikelaagris elas kuni 12 000 inimest, kuid laager hävis teisipäevaöises tulekahjus, mille põhjustas ilmselt süütamine põgenike poolt, kes on juba ammu kurtnud sealsete elutingimuste üle.

"See on kohutav tragöödia," lausus ÜRO peasekretär António Guterres Prantsuse telekanalis TV5monde laupäeval eetrisse lastud intervjuus. "Minu hinnangul on ainsaks lahenduseks põgenike mandrile saatmine ja ma loodan, et Euroopas valitseb solidaarsus."

Endine Portugali peaminister jätkas: "Ei saa eeldada, et eesliinil olev riik (Kreeka) kõik lahendaks. Euroopa Liidus peab olema jagatud vastutus".

Laupäeval suurenesid pinged Lesbosel veelgi, kui sajad varjupaigataotlejad avaldasid meelt magamise vastu lageda taeva all uksepakkudel ja teede ääres.

Kui osad neis kividega loopima hakkasid, reageeris politsei pisargaasiga, ütles kohapeal olev AFP reporter.

Mineviku katsed luua EL-is põgenike vastuvõtmise kvoodisüsteemi, mille alusel nõustuksid kõik liikmesriigid võtma vastu põgenikke eesliinil olevatest riikidest nagu Kreeka ja Itaalia, on lahkhelide tõttu põhja läinud.

Paljude liikmesriikide parempoolsed valitsused, eriti Poolas ja Ungaris, keeldusid taolisest korraldusest.

Kümme Euroopa Liidu liikmesriiki nõustusid võtma vastu kokku 400 Kreekas Moria põgenikelaagris tulekahju tõttu kodutuks jäänud alaealist, kuid inimõigusrühmituste sõnul pole seda piisavalt.