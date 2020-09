Ööpäevaga lisandus 22 nakatunut, haigestumusnäitaja tõusis 25 alla

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 365 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 22 testi tulemus osutus positiivseks.

Enim positiivseid testitulemusi laekus Harjumaale, kus koroonaviirusessenakatumine tuvastati 12 inimesel. Ida-Virumaale ja Võrumaale lisandus kolm ning Tartumaale üks nakatunu. Kolmel juhul puudus positiivse proovi andnutel rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 24,30.

14. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 16 inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks.

Eestis on kokku tehtud ligi 173 000 esmast testi, nendest 2698 ehk 1,56 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Pühapäeval lisandus 23 uut koroonahaiget, haigestumusnäitaja oli 21,97.

Harjumaal pea kõik juhtumid Tallinnas

Harjumaale (11 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 12 haigusjuhust on ühel juhul tegemist Poolast sisse toodud juhtumiga, kahel juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 12.-13. september lisandunud haigusjuhtudest oli neljal juhul tegemist sisse toodud haigusega (Ungari, Itaalia, Moldova), neljal juhul oli tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega, kahel juhul oli tegemist võimaliku nakatumisega ühistranspordis.

Pühapäeval lisandunud haigestunute hulgas oli Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi õpilane. Terviseamet on kooli nõustanud, haigestunu lähikontaktsed on suunaud eneseisolatsiooni.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17 (lisatud varasemat statistikast välja jäänud mängija), 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 22 ning muusika koldega seitse. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu. Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa , neist neli last ja neli täiskasvanut.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 062 inimest, kellest 191 on haigestunud.

Ida-Virumaal kuus kollet

Ida-Virumaale lisandus kolm uut positiivset testi tulemust. Ühel juhul on tegemist haigestumisega tööl, kahe juhtumi nakatumise asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis kuus aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on pühapäeva hommiku seisuga seotud üheksa isikut (kuus töötajat ja kolm pereliiget) . Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 isikut (kuus töötajat ja viis pereliiget).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 367 inimest, kellest on haigestunud 69.

Võrumaale ja Tartumaale lisandunud juhtumite puhul on tegemist varasemate haigete pere-ja töökontaktidega. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kuus kollet – perekondlik nakatumine (kuus inimest), Võru sünnipäev (20 inimest, kellest üks on Lääne regionaalosakonna jälgimisel), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut, viis neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel), tudengite kolle (viis inimest) ja Orava kolle (6 inimest asukohaga Võrumaa ja Tartumaa).

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 354 inimest, kellest 43 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 37 inimest, kelles kaheksa on haigestunud.