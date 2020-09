Soome jättis piiri Rootsile lahti ka pärast nakatumisnäitaja tõusmist

Inimesed saavad järgmisest laupäevast alates piiranguteta reisida Rootsist Soome vaatamata sellele, et Rootsis on koroonaviiruse nakatumisnäitaja tõusnud üle Soomes lubatu taseme.

Laupäeva seisuga oli Rootsi viimase 14 päeva kumulatiivne koroonajuhtumite arv tõusnud 25,7-ni 100 000 elaniku kohta. Soome on aga seadnud piirangu, mille järgi ei saa riiki siseneda inimesed neist riikidest, kus nakatumisnäitaja on üle 25, kirjutas Yle.

Rootsi pühapäevane näitaja langes aga tagasi 24 uue juhtumini 100 000 elaniku kohta. Ka Rootsi reedene koroonanäitaja oli napilt alla 25 taseme.

Soome terviseameti (THL) direktor Mika Salminen ütles pühapäeval, et kuigi maksimaalselt 25 juhtumi piirang on kindel, tugineb see viimase kahe nädala keskmisele ning väikesed päevased kõikumised ei mõjuta märkimisväärselt ohutaset.

Salmineni sõnul ei mõjuta seega ka Rootsi praegune nakatumisnäitaja kohe piiriületust. Ta lisas, et nakatumisolukord Rootsis ja teistes riikides vaadatakse üle tuleva nädala neljapäeval. Siis vastu võetud võimalikud muudatused jõustuvad aga alles järgneval nädalal.

"Trendid on tähtsad ning Rootsi olukord paraneb. Kuid kui see muutub, siis loomulikult muutuvad ka piiriotsused," sõnas Salminen.

Ta lisas, et piiranguid ei saa muuta iga päev, sest inimesed ja ettevõtted peavad saama oma käike planeerida.

Siiani on Rootsis koroonaviirusega surmajuhtumeid tuvastatud 5846, Soomes 337. Rootsi rahvaarv on pea kaks korda suurem kui Soomes.