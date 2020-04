Seeder jääb endale kindlaks: valitsus hakkab kindlasti kärpima

Helir-Valdor Seeder ütles ETV saates "Esimene stuudio", et valitsus on otsuse avaliku sektori kulude kärpimiseks juba teinud. Tema sõnul on erinev vaade kriisi lahendamisele põhimõtteline erinevus Isamaa ja EKRE vahel.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) on öelnud, et kindlasti ei tohiks praeguses majanduslikus olukorras kärpima hakata. Helme sõnul süvendaks kärpimine kriisi veelgi ja lükkaks Eesti sügavamale majanduslangusesse.

Seeder sellega ei nõustu. "Kaugel sellest, vastupidi. See, kui me suudame avalikus sektoris teatud raha kokku hoida, siis selle me saame otse suunata erasektori toetuseks või tervishoiusektorisse või sotsiaalabi vahenditesse," ütles ta.

Seederi sõnul ei ole tegemist konfliktiga EKRE ja Isamaa vahel, vaid maailmavaateliste erinevustega ja erinev vaade kriisi lahendamisele on kahe erakonna põhimõtteline erinevus.

"Isamaa seisukoht on, et tuleb majandust elavdada. Me peame väga oluliseks, et täna ettevõtlust toetatakse erinevate meetmetega, aga samal ajal tuleb kindlasti ka kärpida. Kindlasti ei ole praegu koht avalikus sektoris preemiate maksmiseks," lausus Seeder.

"Me ei saa täna kahte maailma Eestis paralleelselt üles ehitada. Erasektor, mis tõmbab koomale, mis kärbib, alandab palkasid, koondab ja avalik sektor, kus me mitte midagi ei kärbi, maksame preemiaid ja kulutame juurde," sõnas Seeder.

Siseminister Mart Helme (EKRE) määras hiljuti mitmele oma haldusala tippjuhile 2000-3000 euro suurused preemiad.

Seeder ütles, et on edastanud oma kriitika preemia maksime eest ka siseminister Mart Helmele.

Seederi sõnul on valitsus otsustanud teise kvartali jooksul tulla välja kärbete ettepanekutega. "See on juba otsustatud, et valitsus hakkab kindlasti kärbima. See on ju iseenesestmõistetav, et avaliku sektori juba käesoleva aasta eelarvet on vaja kokku tõmmata," lausus Seeder.

Seeder ütles, et koalitsioonierakonnad ei ole kriisi varjus hakanud ellu viima oma valimislubadusi nagu on ette heitnud opositsioon.

"See on kantud soovist võimalikult efektiivselt ja suunatult lahendada kriisi ja jutt valimislubadustest loomulikult ei päde. Keskendutud on kriisi lahendamisele," lausus Seeder.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on öelnud, et kobareelnõus on vaja välistada kriisi kuritarvitamine.

Seeder vastas, et on sellega nõus. "Parlamendis kindlasti see pakett muutub nii seadusandliku kui ka lisaeelarve enda poole pealt läbi muudatusettepanekute," sõnas Seeder.