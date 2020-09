"Käisime läbi kõik versioonid, kuidas seda sektorit üldse saab aidata ja mis võiks olla selle aitamise eesmärk," rääkis Peterson Vikerraadio saates "Uudis+".

Arutelu all olid ka vautšerid ja otsetoetused, mis otseselt töötukassa valdkonda ei kuulu. "Vähemasti tööandjate ja ametiühingute vaade oli see, et võib-olla palgatoetus oleks praegusel hetkel kõige täpsem, justnimelt sel eesmärgil, et meil oleks sektor, mis suudaks kevadel hooajal taastekitada neid töökohti, mis praegusel hetkel on mõeldud kaduma," sõnas Peterson.

"Loomulikult ei ole see ainult HoReCa, vaid rahvusvaheline reisiliiklus ja veel mõned külgnevad alad. Et oleks täpselt sihitud," lisas ta.

Valitsus koguneb seda teemat arutama neljapäeval. "Meil peavad olema kõik kolm osapoolt sisuliselt laua taga ja veendunud, et see mida me teeme, on õige ja seetõttu neil päevil saadame visandi eesmärkide ja võimalike versioonidega," ütles ta.

"Meie mõte oli see, et kui valitsus kulutab ja on valmis kulutama otsetoetusteks, siis ta kaaluks palgatoetust kui sektori poolt kõige enam oodatud ja tundub, et majanduslikul kõige põhjendatumat meetodit," sõnas Peterson.

Petersoni sõnul on töötukassal kevadistest meetmetest üle jäänud väike varu, millest saaks meetme rakendamiseks kasutada.

Tema sõnul läheks praeguse stsenaariumi kohselt see maksma ligikaudu 20 miljonit eurot, kuid pole teada, kas see ulatuks kevadeni. Eesmärk on säilitada potentsiaali, mitte täismahtu.

Peterson märkis, et meede peaks katma turismivaldkonda, kuid mitte liiga laias mõõtmes. "Me peame ära piiritlema, sest vastasel juhul me läheme liiga laiaks ja sellisel juhul valitsuse heakskiitu ei saa," ütles ta.