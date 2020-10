Toimetulekutoetuste saajate hulk hakkas suvel tasapisi tõusma

Toimetulekutoetuste saajate arv on iga aastaga märkimisväärselt vähenenud, kuid sel suvel hakkas see pisitasa tõusma. Valitsus eraldas 33 omavalitsusele toimetulekutoetuste maksmiseks ligi miljon eurot lisaraha.

Toimetulekutoetuste maksmiseks vajalikust rahast jagatakse osa omavalitsustele esimesel poolaastal ning vastavalt vajadusele makstakse juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigihalduse minister Jaak Aab arvab, et koroonakriisi ja tööpuuduse kasvu arvestades kulub aasta lõpuni veidi enam raha kui mullu.

"Üldiselt on see viimastel aastatel veidi vähenenud. Me oleme tavaliselt planeerinud eelarvesse rohkem kui on kulunud. Sel aastal see 16,4 miljonit tõenäoliselt kulub ära. Veidi on toimetulekutoetuse taotlejate arv kasvanud ja eraldatavate summade arv ka kasvanud," selgitas Aab.

Näiteks langes jaanuaris toetusesaajate hulk varasema aasta sama ajaga võrreldes 14 protsenti ja veebruaris 15 protsenti. Nii juunis kui ka juulis aga tõusis toetuse saajate hulk neli protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Tallinnas hakkas toimetulekutoetuse taotluste arv kasvama juba aprillis.

"Sealt oli jätkuv kasv kuni juunini, kus tegelikult oli kõige kõrgem taotlejate arvu kasv võrreldes 2019. aastaga. See näitaja oli 25 protsenti suurem kui 2019. aastal. Sealt järk-järgult hakkas taotlejate arv natukene langema," rääkis Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.

Saadi ütles, et Tallinnas on samaaegselt toetuste taotlejate arvu kasvuga suurenenud ka töötute arv ja märtsi 12 400 töötust sai suve keskpaigaks 17 000 töötut. Ta lisas, et turismindus, hotellindus ja teenindav sektor, mis koroonakriisiga enam pihta sai, on Tallinnas suurem kui mitmes teises omavalitsuses.

Tallinn saab valitsuse eraldatud ligi miljoni euro suurusest toimetulekutoetuse maksmise hüvitisest veidi üle poole miljoni.

"Kuna suvel ikkagi natuke turismindus taastus ja oli ka hooajatöid, siis selle tõttu ka toimetulekutoetuse taotlejate arv vähenes. Sügis on jällegi teistsugune, kus hooajalised tööd vähenevad ja turisminduse pool jälle läheb allapoole, nii et võib eeldada, et ka toimetulekutoetuse taotlejate arv hakkab kasvama ka sügise poole," selgitas Saadi.

Riigieelarvesse planeeritud 16,4 miljoni euro suurusest toimetulekutoetuse maksmise hüvitisest jääb pärast valitsuse neljapäevast otsust veel jaotamata 1,5 miljonit eurot.