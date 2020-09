Komisjon ei rahuldanud Regional Jeti vaidlustust Saaremaa lennuhankes

Regional Jet nõudis hankes võitjaks kuulutatud NyxAir OÜ kvalifitseerimise ning tema pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuste kehtetuks tunnistamist.

Ühtlasi mõistis vaidlustuskomisjon Regional Jet'ilt NyxAir'i kasuks välja viimase õigusabikulud summas 4224 eurot.

Vaidlustuskomisjon ei nõustunud Regional Jet'i väitega, et NyxAir'i pakkumus ei vasta nõuetele.

"Vaidlustuse kohaselt seisneb rikkumine selles, et NyxAir'il puudub rahvusvaheline piletimüügikeskkond. Vaidlustuskomisjon tuvastas, et riigihanke alusdokumentide kohaselt ei peagi pakkujal juba praegu sellist müügikeskkonda olema. Tegemist on tingimusega, mille toime aktiveerub alles hankelepingu täitmisel. Pakkuja peab nõutavale müügikeskkonnale pääsema ligi ajaks, mil ta asub saare ja mandri vahel lendama," selgitas asja läbi vaadanud vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.

Samuti lükkas vaidlustuskomisjon tagasi Regional Jet'i väite, et NyxAir'i pakutud ühe lennu hind 5215 eurot, mis osutus teistest madalamaks, pidanuks maanteeametis tekitama alapakkumuse kahtluse.

"Erinevus NyxAir'i pakutud hinna ja teiste pakkujate pakutud hindade, aga ka hankija eeldatud hinna vahel ei ole sedavõrd suur, et see pidanuks hoolsa hankija kindlasti panema võiduhinda eraldi kontrollima," sõnas Parind.

Vaidlustuskomisjon küll nõustus Regional Jet'iga, et NyxAir'i kvalifitseerimise otsus on puudulikult põhjendatud, ent jättis siiski otsuse jõusse.

Parindi selgituste järgi jäetakse riigihanke vaidlustusmenetluses iseenesest õigusvastane otsus kehtetuks tunnistamata, kui õigusrikkumise kõrvaldamise korral tuleks hankijal ikkagi vastu võtta uus samasisuline otsus.

"Praegu leidis vaidlustusmenetluses kinnitust, et NyxAir'i kvalifitseerimine oli sisulises mõttes õige. Otsuse õigusvastus seisneb selle puudulikus põhjendamises. Siiski, isegi kui hankija põhjendaks oma otsust nõuetekohaselt, ei muutuks sellest otsuse sisu," kommenteeris Parind.

Vaidlustuskomisjoni otsuse peale on võimalik esitada kaebus Tallinna halduskohtule. Kaebuse esitamise viimane päev on 28. september.