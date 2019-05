Maanteeamet seisab Saaremaa lennuhankega raske valiku ees

19-kohalise Tallinna-Kuressaare liini lennuki võib välja vahetada riigihanke võitnud Regional Jeti 72-kohaline lennuk. Samas võib ettevõtte küsitud hind viia hoopis selleni, et maanteeamet korraldab uue riigihanke.

Regional Jeti emafirma Nordica pressiesindaja Toomas Uibo ütles ERR-i raadiouudistele, et ettevõte on valmis väga kiirelt alustama opereerimist suurema ja uuema lennukiga.

Maanteeamet veel lepingut sõlmima ei tõtta.

"Mis nüüd täpselt saab, on praegusel hetkel veel vara ütelda. Vaatame nüüd uuesti üle Regional Jeti pakkumused ja selle põhjal teeme järgmise otsuse," ütles ERR-ile maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi.

Telliskivi sõnul pole veel sugugi välistatud, et Regional Jetiga lepingu tegemise asemel korraldab maanteeamet uue riigihanke. "Argument on tegelikult selles, et riigi poole pealt oli ka hankele määratud eeldatav maksumus – 6173 eurot." Regonal Jet tahaks edasi-tagasi reisi eest enam kui 2300 eurot rohkem.

"Tõenäoliselt oleme päeva-paari pärast hulga targemad," ütles Telliskivi.

Kuidas hange praegusesse seisu jõudis?

"Regional Jeti puhul riigihangete seadusele vastavalt oli üks finantstehniline teema, mille tõttu ta ei vastanud tingimustele. Ja sellest tulenevalt tuli teha otsus, et ta ei vasta," ütles Telliskivi.

Riigihanke tingimustes seisis, et pakkuja kohustused ei tohi ületada tema varade väärtust ning selles arvutuses oli Regional Jetil 2,4 miljonit eurot miinuses. Kui ettevõte välja praagiti, jäi võit Transaviabaltikale, kuid Regional Jet kaebas otsuse riigihangete vaidluskomisjoni.

Ettevõte rõhus sellele, et tema emafirmal Nordical on varasid piisavalt, 27 miljonit eurot rohkem kui kohustusi, ning kui häda käes, võib ta tütarfirmale appi tulla. Vaidluskomisjon kaalus asja ning andiski võidu Regional Jetile.

Maanteeamet pöördus esialgu halduskohtusse, kuid tänaseks on otsusega leppinud.

"Vahepeal me oleme ise ka tutvunud erinevate Euroopa kohtulahenditega ja oleme jõudnud järeldusele, et võib ikkagi sellist konsolideerimist teha," ütles Telliskivi.

Nyx Air tahaks pakkuda 33-kohalist lennukit

Kuressaare lennuliini hankest jäi täiesti kõrvale ettevõte Nyxair, sest riigi nõutud 40-kohalise lennuki asemel oli neil pakkuda ainult 33-kohaline. Nyxairi juht Jaanus Ojamets ütles, et kui riik tõesti uue riigihanke korraldab, võiks nõutud lennuki suurust allapoole tuua.