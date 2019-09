Selleks, et uuest Kuressaare lennuliini hankest aru saada, tuleb meenutada eelmist, tühistatud hanget.

Eelmise hanke võitis Nordica tütarfirma Regional Jet. Mis sest, et nad pakkusid küsitud 40-kohalise lennuki asemel 72-kohalist ja tahtsid iga lennu eest kolmandiku võrra rohkem raha kui riik maksta jaksas.

Kuna 30 protsenti hanke tulemusest määrast lennuki vanus, jäi hoopis odavamat hinda küsinud Leedu firma Transaviabaltica kaotajaks. Nende 1992. aasta lennuk Regional Jeti seitsmeaastase lennuki vastu ei saanud. Regional Jetiga jäi leping siiski sõlmimata.

Juristid soovitasid lennuki vanuse välja võtta

Maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi ütleb, et lihtsuse huvides uues riigihankes enam vanusega ei arvestata.

"Piltlikult öeldes võib keegi tulla väga uue lennukiga ja tõsta väga kallist hinda ja keegi tuleb natukene vanema lennukiga... Ühesõnaga, see on selline matemaatiline nüanss. Me arutasime väga paljude erinevate osapooltega ja lõpuks otsustasime, et selle tõttu, et oleks selgem, üheselt arusaadav, jäime hinnakriteeriumi juurde."

Sarnastel hangetel välismaal seatakse lennuki vanus hanketingimustesse. See tähendab, et mingist east vanemaid masinaid polegi mõtet pakkuda.

"Me väga oleksime tahtnud seda sinna sisse panna, aga erinevad juristid andsid tagasisidet, et see on õigustühine, kui sinna selline lause sisse panna. Kui keegi selle kohtus vaidlustaks, oleks jälle hange edasi lükatud. Ja me praegusel hetkel ei taha, et see hange kohtuvaidluste koridori satub, nagu ta eelmine kord oli," rääkis Telliskivi.

Transaviabalticale tingimused sobivad

Niisiis ei ole uuel hankel lennukite vanus enam oluline. Meelis Telliskivi kinnitab, et tehniliselt ja ohutuse mõttes see tähtsust ei oma, sest aja jooksul vahetatakse suurem osa lennuki detaile kuni mootorini välja.

Transaviabaltica Eesti esindaja Rene Must lisab, et erinevus seisneb esteetikas ja kasutajakogemuses. "Kaasaegne uuem lennuk on ikkagi seest komfortsem, on visuaalselt ilusam, istmed on mugavamad," sõnas Must.

Seda, kas Transaviabaltica Kuressaare lepingut püüab, ei oska Must veel öelda. Küll aga tõdes ta, et sobiva suurusega ehk ligi 40-kohalisi lennukeid on piirkonnas vähe. Leedukatel on need olemas.

Nordica: kas peame otsima vanad rondid?

Suuremad lennukid on Nordica tütarfirmal Regiona Jetil. Aga nüüd, kui vanus enam rolli ei mängi, Kuressaare hankesse neil enam suurt asja pole. Juba eelmine hange näitas, et Transavaiabaltica suudab küsida oluliselt väiksemat hinda.

Nordica juhatuse esimehele Erki Urvale see rõõmu ei tee.

"Need peamised nõuded on meie jaoks pettumist valmistavad. Ei hinnata absoluutselt kvaliteeti ja ei hinnata Saaremaa ettevõtjate soovi saada vähe korralikum, kvaliteetsem ja uuem lennuk sinna lendama," sõnas Urva.

Siiski, päris kindlalt Urva veel hankest ära ei ütle.

"Muidugi on võimalik ka koostööd teha ja võib-olla leida kuskilt Skandinaaviast mingeid vanu ronte, millega sellist teenust pakkuda. Aga me ei ole päris kindlad, kas me tahame selle peale oma energiat raisata," rääkis Urva.

40 reisijakohast ei loobuta

Saaremaa liini vastu on huvi tundnud ka kolmas ettevõte, Nyxair. Aga nende lennukid mahutavad maksimaalselt 33 reisijat. Ehkki Nyxairi juht Jaanus Ojamets on maanteeametit ikka ja jälle keelitanud, et see reisijakohtade nõude allapoole tooks, usub maanteeameti transpordidirektor Meelis Telliskivi, et 40 kohta on miinimum.

"Lisaks kohalikele on Saaremaal ka päris suur turismivaldkond ja kuna täna on bussid ikkagi 40 kohta ja suuremad, et siis ei juhtuks jälle nii, et peab mingi vahevariatsiooni sinna vahele leidma."

Seega, esmapilgul võib paista, et kui Transaviabaltica ainult prooviks, oleks neil nelja-aastane Kuressaare-Tallinna leping taskus. Veelgi enam, ka raha võiks nad päris julgelt küsida, sest konkurentsi väga ei paista.

Veel üks tingimus muutus

Meelis Telliskivi siiski usub, et konkurents tuleb hoopis tihedam. "Ma väga loodan, et neli kuni viis ettevõtet võiks pakkumise teha."

Telliskivile annab kindlust teine hankes tehtud muudatus. Nimelt, eelmine kord peletas mitmeid ettevõtteid eemale nõue näidata ära kindel lennuk ja kindel asenduslennuk. Nüüd niisugust nõuet ei ole ehk lennuk peab lihtsalt hanke nõudmistele vastama.

"Kuna paljud lennufirmad lendavad rotatsiooni erinevate lennukitega, siis neil ei ole võimalik tagada, et konkreetse pardanumbriga ABC 123 lendab kogu aeg Kuressaare liinil."

See reeglimuudatus võiks Kuressaarde meelitada ka suuremaid lennufirmasid.