Eesti ettevõttele NyXAir OÜ kuuluv 48-kohaline lennuk, mis Tallinna-Kuressaare liinil lendama hakkab, on ehitatud 2005. aastal.

Lennugraafik jääb ka liini seni suurima lennuki puhul endiseks: tööpäeviti on kaks ja nädalavahetustel üks lend päevas. Piletihinnad senisega võrreldes ei muutu.

"Pileti hinnad on seadusega ette nähtud, ega me omaloomingut väga teha ei saa. Ma usun, et tase jääb sinnasamma, need tulenevad seadusest," rääkis ettevõtte tegevjuht Jaanus Ojamets ERR-ile.

Nüüd, mil hanke vaidlustamisaeg lõppes ja NyxAiri võit on kindel, saab alustada mahukaid ettevalmistustöid liinilendudega alustamiseks. Millal see juhtub, pole seni veel teada, kuid Ojamets loodab, et millalgi detsembrikuus.

Esmalt on vaja lennuk Eesti registrisse kanda, seejärel ettevõtte logodega kleebistega katta.

"Oleme hoidnud enda valmisolekut, aga pole saanud ühtki sammu teha, mis raha nõuab," viitas Ojamets pikale vaidlustusprotsessile, mis hankevõitu ebakindlana hoidis.

Tallinna-Kuressaare liinil saab tööd kümmekond inimest: viis pilooti, kolm pardateenindajat ja mehaanikud. Ojamets rõhutab, et kogu meeskond värvatakse Eestist.

Rahvusvaheline piletimüük

Piletimüük algab kindlasti enne esimest lennupäeva, ent millal, pole veel kindel. Pole ju lendude alguskuupäevgi veel paigas.

"Kui juba nii suur lennuk on, on mõistlik teha kõik, et need kohad täituksid, seda enam, et piletitulu jääb ettevõttele. Meie huvi, et oleks võimalikult suur täituvus," ütles Ojamets.

Seetõttu on vastu võetud põhimõtteline otsus, et pileteid hakatakse müüma rahvusvahelistes süsteemides nagu Amadeus jt. Kas ka ettevõtte enda koduleht piletiostukeskkonnaks muutub, pole veel otsustatud.

Lennuki täituvust ei julge Ojamets enne lendudega alustamist prognoosida.

"Kindlasti reisijaid tuleb juurde, kui on suurem lennuk, aga ei oska isegi öelda, kui suur see huvi on," tunnistab Ojamets. "Kui juba saarde minna, tahavad inimesed ka ringi sõita, nii et seetõttu valivad nad valdavalt enda autoga mineku. Tõenäoliselt on meie põhiklientuuriks peamiselt õpilased ja ärimehed, kes tahavad kiiresti Kuressaarde saada."

Ojamets asub otsima kohalike ettevõtetega tihedat koostööd, mis tagaks kõigile suurema klientuuri.

"Tahaksime selle teenuse viia täiesti teisele tasemele, kui meil on juba parema klassi lennuk," ütles Ojamets.