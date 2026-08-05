Neljapäeval on päikseline ja soe ilm

Neljapäeval jõuab madalrõhkkond Skandinaaviasse ja selle lohk ühes vihmahoogudega liigub öösel üle Eesti. Sajuhooge on laialipillutatult ja kõikjale neid ei jagu, äike on ka võimalik. Päeval jääme madalrõhkkonna kagutiiba, suurem ports niiskust kandub Soome kohale ja meil on vihmahooge hõredalt. Edela- ja läänetuul tugevneb. Õhumass on ikka väga soe, öine miinimum alla 15 piiri ei lange, päevasooja 25, ida pool paar-kolm kraadi enamgi.

Eeloleval ööl on pilvisus muutlik. Vihmahood liiguvad üle Eesti ida suunas, on äikeseoht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Hommikul sajab mandril hoovihma, suurem on võimalus maa idapoolses osas. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 21 kraadi.

Päeval on päikest ja aeg-ajalt üle liikuvaid pilverünki ja mõnest üksikust tuleb ka vihmahoog. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 25, ida pool kuni 28 kraadi.

Õhtul sajab kohati hoovihma. Puhub tugev edelatuul, puhanguid 13, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi.

Reedel ja laupäeval pudeneb madalrõhkkonna servast meile vihma. Öösel on sajuhooge hõredalt, päeval aga laialdaselt. Õhk vahetub värskema vastu ja ööl vastu laupäeva jahtub õhk paar kraadi alla 10 kraadi, päevasooja on mõlemal päeval 20 kraadi ümber. Pühapäev on ilusam selgem ja sajuta. Öö on ikka jahe, päevasooja veidi üle 20 kraadi.