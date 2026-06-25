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Reedel on sooja kuni 24 kraadi

ilm
Karlova
Karlova Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Eeloleval ööl madalrõhuväli vähehaaval hääbub, aga poetab veel siia-sinna vihmahooge. Tuul on üsna tasane. Päeva peale saab mõjusamaks Läänemerele koonduv kõrgrõhkkond ja kergete vihmahoogude võimalus on veel Eesti idaservas. Öine miinimum langeb 10 kraadi lähedale, päevasoe kerkib üle 20 kraadi.

Eeloleval ööl liigub üle taeva pilvi, millest kohati hoog vihma tuleb, suurem on võimalus Ida-Eestis. Udu võib ka tekkida. Loode- ja läänetuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommikul on pilvekiht õhuke, vaid Eesti idaservas paksem, aga sadu see ei anna. Puhub loodetuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 kraadi.

Reede ennelõunal on hoovihma võimalus Ida-Eestis, pärastlõunal võib ka lääne pool hoog vihma tulla. Puhub läänekaare tuul 3-8, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi, rannikul on õhk värskem.

Õhtul on laialdaselt pilvine ja üksikute vihmahoogudega. Selgem ja sajuta on Liivi lahe ümbruses. Puhub läänekaare, saartel lõunatuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 21 kraadi.

Laupäeva öösel liigub üle vihmapilvi, milles võib ka äike olla ja selle järel saabub soojem õhumass. Päevasoe kerkib 25 kraadi ümbrusse.Nädal lõpeb ja uus algab kuumalt, päevasooja 30 kraadi ümber. Üksikud vihmahood on ka võimalikud. Teisipäeval palavus taandub.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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