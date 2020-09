Tallinn piirab järgmisest sügisest öist alkoholimüüki

Määruse kohaselt piiratakse alkoholi müüki nädala sees kella kahest öösel hommikul kuueni ning nädalavahetustel kella kolmest seitsmeni. Ajaline erand tehti kasiinodele ja ööklubidele, kus piirang algab tunni võrra hiljem.

Piirangud ei kehti majutusettevõtete fuajeebaarides ning rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaamas ja sadamas reisijatele ette nähtud alal. Samuti ei kehti piirangud ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Teriku sõnul meelelahutusasutuste öise tegevusega kaasnevate probleemide lahendamise küsimus olnud õhus aastaid.

"Tallinnas oligi diskussioon ajendatud eelkõige sellest, et hommikuni avatud baaride, pubide ja teiste sarnaste meelelahutusasutuste kunded häirivad öösel ümberkaudseid elanikke, üsna sageli langevad joobnud riiukukkede ohvriks juhuslikud möödakäijad," ütles Terik.

Opositsiooni hinnangul tuleks olukordi lahendada juhtumipõhiselt

"Minu hinnangul tuleks jõuliselt kohe tegeleda just nendega, kes rikuvad reegleid, heakorda või öörahu," ütles linnavolikogu liige Kristen Michal (Reformierakond).

"Restoranide, klubide piirangute eelnõu seletuskiri ütleb, et probleem on loetud arvu ettevõtetega, neid on alla kümne. Kriisist niigi räsitud majandusvaldkonnas korralike asutuste piiramine, sest oma töö on linnal tegemata, on tegelikult poliitiline asendustegevus. Teiseks võiks Tallinn Amsterdami, Berliini, Pariisi ja teiste linnade eeskujul luua öölinnapea rolli, et oleks pidev, mitte vaid valimiseelne koostöö ja arutelu, kuidas linnakodanikud saaks oma vaba aega kvaliteetselt veeta, nii et teiste öörahu oleks tagatud," märkis Michal.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul peab Tallinn olema atraktiivne koht ja öine alkoholimüügi piirang seda ei võimalda.

"Kui Eesti soovib olla edukas ja kaasaegne riik on meile muuhulgas vaja tuua Eestisse tööle ja õppima andekaid inimesi üle kogu maailma. Selleks peab Tallinn olema aktraktiivne koht, kuhu tulla elama ja õppima. Selleks peab meil olema hea ühistransport, hea jalgrattataristu, aga ka huvitav linnakultuur, mille üks osa on ööelu," ütles Kaljulaid.

Tallinn ei peaks Kaljulaidi sõnul kehtestama lauskeelde, vaid tõhusat tegelema nende meelelahutusasutustega, mis on tõesti probleemsed – jättes puutumata need, mis oskavad hoolida nii külastajatest kui ka ümbritsevatest inimestest. Jabural kombel lubatakse baarides aga varahommikul alates kella kuuest ikka alkoholi müüa.

"Kedagi ei häiri, kui näiteks Telliskivis Fotografiskas või Kultuurikatlas toimub pidu või klubikultuuri üritus. Miks ei tohi pidada ööklubi või korraldada kogu öö kestvat sündmust mõnel endisel tööstuslikul alal, kus läheduses polegi elumaju. Mõistagi tuleb tegeleda nende meelelahutuskohtadega, mis on hoolimatud ja vajadusel taotlema selleks ka lisavolitusi, kuid lauskeeld pole lahendus. Oleme nutikad. Ärme tapa Tallinna ööelu," sõnas ta.