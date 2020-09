Eesti nakatumisnäitaja kerkis sellega 26,94-ni 100 000 elaniku kohta kahe nädalaga.

Ida-Virumaale lisandus 12, Harjumaale kümme (neist seitse Tallinna), Tartumaale neli (üks Tartu linna), Põlvamaale üks ja Saaremaale üks. Teadmata elukohaga on kaheksa uut nakatunut, nende tausta selgitatakse.

Lisandunud haigusjuhtudest oli kolmel juhul tegemist Saksamaalt ja Ukrainast sisse toodud juhtumitega ning kümnel juhul oli tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Haiglaravil on 23 patsienti, neist juhitaval hingamisel kolm ja intensiivravil neli.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17, Gourmet Coffee koldega 25 ja Tallinna Männi lasteaia koldega kümme inimest. Läänemere Gümnaasiumi koldes on hommikuse seisuga seitse haigestunut. Kokku on Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1955 inimest, kellest 194 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 12 uue juhtumi puhul on kuuel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja kuue juhtumi nakatumise asjaolud on veel väljaselgitamisel.

Kokku on Ida regioonis kaheksa aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu. Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest (neli inimest liikus nn tuttavate koldesse), Sillamäe töökoha koldega on seotud 17 inimest. Tutvuskonna koldes on hommikuse seisuga 23 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on kaheksa inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 485 inimest, kellest on haigestunud 96.

Tartumaale lisandunud neli uut juhtumit on seotud matuse koldega.

Rahvastikuregistri andmetel Põlvamaale lisandunud juhtum on üle antud Põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Tallinnas.

Lõuna regioonis on hommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (kümme inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 135 inimest, kellest 44 on haigestunud.

Saaremaale lisandunud juhtum on sisse toodud Hispaaniast. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 42 inimest, kellest haigestunud on kuus.

Lähikontaktseid hakkab läbi helistama kõnerobot

Selleks, et vähendada "koroonadetektiivide" töökoormust ja telefonikõnedele tehtavat aega, lõi tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) kolmes keeles rääkiva kõneroboti.

TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul sai lahendus valmis neljapäeva õhtul ja esimesele 120-le lähikontaktsele on kõned juba tehtud.

"Kui nende kõigi läbihelistamiseks oleks terviseametil kulunud keskmiselt 30 tundi, siis kõnerobotil võttis see vaid loetud minutid," selgitas Reinhold ning lisas, et kui inimesele peaks selline kõne tulema, siis oleks vaja see kindlasti lõpuni kuulata, sest sealt saab olulisi nõuandeid, kuidas lähikontaktsena edasi toimida.

Terviseameti põhja regiooni juhi Ester Öpiku sõnul on üle Eesti jälgimisel tuhandeid inimesi, kellega sidet hoitakse, ja paraku kasvab nende hulk iga päevaga.

"Eriti oluline on just esmane kontakt ja inimese hoiatamine, aga paratamatult kipub meil selleks inimressurssi nappima," tõdes Öpik ning lisas, et kõnerobot lihtsustab nende tööd kõvasti. Esialgu helistab kõnerobot siiski vaid lähikontaktsetele, haigestunud inimestele jätkavad helistamist endiselt inimesed, kes saavad kohe vastata ka tekkinud küsimustele.