Iisrael on viiruse leviku tõttu kolm nädalat kinni

Riik jääb suletuks mitme usupüha ja uusaastapühade ajaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iisraeli peaministri Beljamin Netanyahu sõnul on karmid meetmed vajalikud, kuna nakatumiste arv on hüppeliselt kasvanud ning tervishoiuametnikud on heisanud punase lipu.

Viimase ööpäevaga tuvastati Iisraelis enam kui poolteist tuhat uut nakkusjuhtu.